أخبار عاجلة

تأجيل الحكم على سيدة الأعمال مني الشافعي لـ28 أكتوبر -
القبض علي عاطل وشقيقه هاربين من أحكام بالسجن 65 عامًا -
زوجة الأب وأبنائها الثلاثة وراء مقتل طفلة بسبب "التبول اللا إرادي" -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يجيب هل يجوز لشخص قراءة القرآن وهو مش فاهم آياته وأجزائه -
هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير" -
"الأعلى للإعلام": لم نتلق شكاوى من المواقع المحجوبة أمس ولا نعرف الأسباب -
للحصول على تركيز أعلى .. عليك بالموز -
بالصور.. كلب يحصل على وظيفة رجل شرطة في كولومبيا -
اتفاقية "تيران وصنافير" تسلسل زمنى‎ -
طبخة ع السريع |"ورقة لحم بالبطاطس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إقامة قداس على روح روجر مور في موناكو

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إقامة قداس على روح روجر مور في موناكو

06:52 م الأحد 11 يونيو 2017

إقامة قداس على روح روجر مور في موناكو

روجر مور

لندن - (د ب أ) 

اجتمع أصدقاء وأقارب روجر مور، نجم أفلام جيمس بوند، مطلع الأسبوع الجاري في موناكو لحضور قداس على روح الممثل في كنيسة أنجيلية محلية بعد حوالي أسبوعين ونصف الأسبوع على وفاة الفنان، حسبما أعلن مدير أعماله عبر موقع تويتر اليوم الأحد.

وكتب مدير أعمال مور وكاتب سيرته جاريث أوين عبر حساب الفنان على موقع تويتر: "ودعناه بالأمس في قداس جميل واحتفينا بحياته الرائعة".

ونشر أوين صورة لدعوة حضور القداس وصورة لتجمع خاص تم في الساعة 11 صباحا أمس السبت في كنيسة سانت بول في مونت كارلو.

وتوفي مور، الذي لعب أدوار العميل 007 لفترة أطول من أي ممثل آخر حتى الآن، جراء الإصابة بمرض السرطان في سويسرا عن عمر 89 عاما في 23 مايو الماضي.

وكتبت الممثلة جوان كولينز، التي كانت حاضرة في القداس، عبر موقع "تويتر" لتصف الجنازة بأنها "قداس جميل ورقيق لواحد من أعظم القديسين والفرسان والرجال المحترمين في عصرنا".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • نوع جديد من القرصنة يستهدف حسابات الناشطين والصحفيين على تويتر

    نوع جديد من القرصنة يستهدف حسابات الناشطين والصحفيين على تويتر

    أخبار
  • ماكرون: تركيا تفرج عن مصور فرنسي احتجز لمدة شهر

    ماكرون: تركيا تفرج عن مصور فرنسي احتجز لمدة شهر

    أخبار
  • أنوار برج إيفل ستطفأ مساء تكريما لضحايا هجومي طهران

    أنوار برج إيفل ستطفأ مساء تكريما لضحايا هجومي طهران

    أخبار
  • الصحة العالمية: ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن لأكثر من 700حالة

    الصحة العالمية: ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن لأكثر من 700حالة

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • انتحار طالب ثانوي شنقا تاركا رسالة:

    انتحار طالب ثانوي شنقا تاركا رسالة: "ادعيلي يا أمي.. أبويا السبب"أخبار

  • وكيل

    وكيل "دفاع النواب": "تيران وصنافير" سعودية.. وسنرد الأمانة إلى أهلهاأخبار

  • الإبراشي يعرض حادث دهس مواطن.. ويهاجم فريق إعداده على الهواء - فيديو

    الإبراشي يعرض حادث دهس مواطن.. ويهاجم فريق إعداده على الهواء - فيديوأخبار

  • الكاف يوضح لمصراوي موقفه بعد منع بي ان سبورتس من تغطية تدريبات مصر

    الكاف يوضح لمصراوي موقفه بعد منع بي ان سبورتس من تغطية تدريبات مصررياضة

  • "رامز تحت الأرض" يُثير غضب البورسعيدية.. والأهالي يدعون لتقديم بلاغاتفنون

  • تشكيل مصر لتونس .. استثناء وحيد عن أمم افريقيا

    تشكيل لتونس .. استثناء وحيد عن أمم افريقيارياضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزيرة الاقتصاد الألمانية تشيد بتطور العلاقات المشتركة مع مصر

وزيرة الاقتصاد الألمانية تشيد بتطور العلاقات المشتركة مع مصر

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف

مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في جنيف بمشاركة مصر

مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في جنيف بمشاركة مصر

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني