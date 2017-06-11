إقامة قداس على روح روجر مور في موناكو
إقامة قداس على روح روجر مور في موناكو
06:52 م الأحد 11 يونيو 2017
روجر مور
لندن - (د ب أ)
اجتمع أصدقاء وأقارب روجر مور، نجم أفلام جيمس بوند، مطلع الأسبوع الجاري في موناكو لحضور قداس على روح الممثل في كنيسة أنجيلية محلية بعد حوالي أسبوعين ونصف الأسبوع على وفاة الفنان، حسبما أعلن مدير أعماله عبر موقع تويتر اليوم الأحد.
وكتب مدير أعمال مور وكاتب سيرته جاريث أوين عبر حساب الفنان على موقع تويتر: "ودعناه بالأمس في قداس جميل واحتفينا بحياته الرائعة".
ونشر أوين صورة لدعوة حضور القداس وصورة لتجمع خاص تم في الساعة 11 صباحا أمس السبت في كنيسة سانت بول في مونت كارلو.
وتوفي مور، الذي لعب أدوار العميل 007 لفترة أطول من أي ممثل آخر حتى الآن، جراء الإصابة بمرض السرطان في سويسرا عن عمر 89 عاما في 23 مايو الماضي.
وكتبت الممثلة جوان كولينز، التي كانت حاضرة في القداس، عبر موقع "تويتر" لتصف الجنازة بأنها "قداس جميل ورقيق لواحد من أعظم القديسين والفرسان والرجال المحترمين في عصرنا".
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