المغرب يقترح فتح حوار هادئ لحل الأزمة بين قطر والدول العربية الأخرى
المغرب يقترح فتح حوار هادئ لحل الأزمة بين قطر والدول العربية الأخرى
06:46 م الأحد 11 يونيو 2017
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمغرب
الرباط - (د ب أ):
قال ببيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمغرب، إن المملكة المغربية تتابع بانشغال بالغ، تدهور العلاقات خلال الأيام الأخيرة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر وبلدان عربية أخرى من جهة، ودولة قطر من جهة أخرى.
وأوضح البيان أنه "منذ اندلاع هذه الأزمة قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس باتصالات موسعة ومستمرة مع مختلف الأطراف".
كما ورد في البيان، "استعداد المغرب، إذا ما وافقت الأطراف، فتح حوار هادئ ورصين، قوامه عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبدان، ومحاربة التطرف الديني والوضوح في المواقف والوفاء بالالتزامات".
ودعا الملك، حسب البيان، جميع الأطراف إلى "مزيد من الروي والحكمة، من أجل تهدئة الوضع وتجاوز هذه الأزمة من خلال إصلاح المسببات التي قادت إليها، وفق الروح التي طالما سادت داخل دول مجلس التعاون الخليجي".
وأضاف البيان أن "المملكة المغربية، التي تربطها علاقة خاصة بدول الخليج، رغم البعد الجغرافي، تحس بأنها معنية بهذه الأزمة دون أن تكون في خضمها".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مستشار في الديوان الملكي السعودي يتوعد قطر بتسريبات جديدة
-
أرض الصومال تتضامن مع الرياض وأبوظبي في الأزمة مع قطر
-
الجيش الليبي: سننشر قوائم لشركات ممولة من قطر لوضعها ضمن قائمة الإرهاب
-
السعودية تمنع العمل تحت أشعة الشمس 4 ساعات يوميا لمدة 100 يوم
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
الإبراشي يعرض حادث دهس مواطن.. ويهاجم فريق إعداده على الهواء - فيديوأخبار
-
النائب ثروت سويلم يعتذر عن وضع صورته على ملابس إحرام 20 سيدةأخبار
-
تشكيل مصر لتونس .. استثناء وحيد عن أمم افريقيارياضة
-
"رامز تحت الأرض" يُثير غضب البورسعيدية.. والأهالي يدعون لتقديم بلاغاتفنون
-
الكاف يوضح لمصراوي موقفه بعد منع بي ان سبورتس من تغطية تدريبات مصررياضة
-
هنا الزاهد: "علاقتي بـ هشام جمال صداقة وليس حب" - فيديوفنون