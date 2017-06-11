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المغرب يقترح فتح حوار هادئ لحل الأزمة بين قطر والدول العربية الأخرى

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مصراوي Masrawy

المغرب يقترح فتح حوار هادئ لحل الأزمة بين قطر والدول العربية الأخرى

06:46 م الأحد 11 يونيو 2017

المغرب يقترح فتح حوار هادئ لحل الأزمة بين قطر والدول العربية الأخرى

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمغرب

الرباط - (د ب أ):

قال ببيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمغرب، إن المملكة المغربية تتابع بانشغال بالغ، تدهور العلاقات خلال الأيام الأخيرة بين المملكة العربية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر وبلدان عربية أخرى من جهة، ودولة قطر من جهة أخرى.

وأوضح البيان أنه "منذ اندلاع هذه الأزمة قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس باتصالات موسعة ومستمرة مع مختلف الأطراف".

كما ورد في البيان، "استعداد المغرب، إذا ما وافقت الأطراف، فتح حوار هادئ ورصين، قوامه عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبدان، ومحاربة التطرف الديني والوضوح في المواقف والوفاء بالالتزامات".

ودعا الملك، حسب البيان، جميع الأطراف إلى "مزيد من الروي والحكمة، من أجل تهدئة الوضع وتجاوز هذه الأزمة من خلال إصلاح المسببات التي قادت إليها، وفق الروح التي طالما سادت داخل دول مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف البيان أن "المملكة المغربية، التي تربطها علاقة خاصة بدول الخليج، رغم البعد الجغرافي، تحس بأنها معنية بهذه الأزمة دون أن تكون في خضمها".

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