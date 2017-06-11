إصابة 9 من أفراد الأمن في هجمات لحزب العمال الكردستاني

تركيا - (د ب أ):

أصيب تسعة من افراد الأمن فى جنوب شرقى تركيا فى هجومين منفصلين لحزب العمال الكردستانى،اليوم الأحد، وفقا لما ذكره مصدر عسكرى.

وقال المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن هويته بسبب القيود المفروضة على التحدث إلى وسائل الإعلام، إنه بينما كان حرس القرى فى منطقة ريفية بمقاطعة هاكارى يقومون بعملية تمشيط بحثا عن الالغام والقنابل ، تعرضوا لاطلاق نار كثيف من عدد غير محدد من "إرهابيي" حزب العمال الكردستانى،وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية .

وأضاف المصدر أن ثلاثة من حراس القري اصيبوا بجروح في الهجوم .

وفى الوقت ذاته هاجم أعضاء الجماعة المسلحة الذين يتخذون من شمالى العراق ملاذا لهم، قاعدة عسكرية تركية بالقرب من المنطقة الحدودية بقذائف الهاون مما أسفر عن أصابة ستة جنود.

ووفقا للاناضول، لقى اكثر من 1200 شخص، بمن فيهم افراد أمن ومدنيون، حتفهم منذ استئناف حزب العمال الكردستانى حملته المسلحة فى يوليو عام 2015.