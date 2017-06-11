صور| سفير قبرص: إنشاء خطوط جوية وملاحية مباشرة للإسكندرية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استقبل الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية بمكتبه، اليوم الأحد، كاريس موريتسيس، سفير قبرص بالقاهرة، لبحث تعزيز سبل التعاون وتوطيد العلاقات التى تربط بين البلدين.

أعرب موريتسيس عن سعادته بزيارة الإسكندرية، مؤكدا على أنها المدينة المصرية المفضلة لديه، فهي تطل على الساحل مثل بلدته باڤوس، مشيدًا بالعلاقات اﻷخوية والعريقة التي تجمع بين البلدين، ناقلا رغبة عمدة مدينة باڤوس في إقامة علاقة تآخي بين المدينتين، في مجالات التعليم، السياحة، التنمية، التكنولوجيا وغيرها من المجالات.

وأشار إلى أهمية التعاون في إنشاء خطوط جوية وملاحية مباشرة من قبرص للإسكندرية ومنها إلى أوروبا، لافتًا إلى أن ذلك سيساعد على زيادة الرحلات بين الجانبين وتبادل الخبرات ودعم العلاقات، خاصة أن الجالية القبرصية سعيدة للغاية بوجودها على أرض عروس البحر الأبيض المتوسط، وأن المواطن القبرصي والسكندري تربطهما علاقات طيبة.

شاهد أيضا

وخلال اللقاء رحب محافظ الإسكندرية بالسفير على أرض الإسكندرية، مؤكدا على عمق العلاقات بين الجانبين، معربا عن حرصه على تعزيز وتوطيد واستمرار أواصر تلك العلاقات وتبادل الخبرات بين البلدين في كافة المجالات.

وشدد المحافظ على أن الإسكندرية ذات طابع ورونق خاص وتاريخ عريق وتضم كافة الحضارات والثقافات، مؤكدا على أن الإسكندرية تشجع العلاقات مع الدول الأخرى، والتي تمثل نقلة ثقافية وحضارية أخرى هامة في كافة المجالات للجانبين، خاصة أن الإسكندرية مدينة تاريخية سياحية ذات موقع متميز ولديها مقومات تجعلها مدينة على أعلى مستوى عالميا.



