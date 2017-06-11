أخبار عاجلة

تأجيل الحكم على سيدة الأعمال مني الشافعي لـ28 أكتوبر -
القبض علي عاطل وشقيقه هاربين من أحكام بالسجن 65 عامًا -
زوجة الأب وأبنائها الثلاثة وراء مقتل طفلة بسبب "التبول اللا إرادي" -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يجيب هل يجوز لشخص قراءة القرآن وهو مش فاهم آياته وأجزائه -
هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير" -
"الأعلى للإعلام": لم نتلق شكاوى من المواقع المحجوبة أمس ولا نعرف الأسباب -
للحصول على تركيز أعلى .. عليك بالموز -
بالصور.. كلب يحصل على وظيفة رجل شرطة في كولومبيا -
اتفاقية "تيران وصنافير" تسلسل زمنى‎ -
طبخة ع السريع |"ورقة لحم بالبطاطس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

صور| سفير قبرص: إنشاء خطوط جوية وملاحية مباشرة للإسكندرية

Google+ Print
صور| سفير قبرص: إنشاء خطوط جوية وملاحية مباشرة للإسكندرية صور| سفير قبرص: إنشاء خطوط جوية وملاحية مباشرة للإسكندرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقبل الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية بمكتبه، اليوم الأحد، كاريس موريتسيس، سفير قبرص بالقاهرة، لبحث تعزيز سبل التعاون وتوطيد العلاقات التى تربط بين البلدين.

أعرب موريتسيس عن سعادته بزيارة الإسكندرية، مؤكدا على أنها المدينة المصرية المفضلة لديه، فهي تطل على الساحل مثل بلدته باڤوس، مشيدًا بالعلاقات اﻷخوية والعريقة التي تجمع بين البلدين، ناقلا رغبة عمدة مدينة باڤوس في إقامة علاقة تآخي بين المدينتين، في مجالات التعليم، السياحة، التنمية، التكنولوجيا وغيرها من المجالات.

وأشار إلى أهمية التعاون في إنشاء خطوط جوية وملاحية مباشرة من قبرص للإسكندرية ومنها إلى أوروبا، لافتًا إلى أن ذلك سيساعد على زيادة الرحلات بين الجانبين وتبادل الخبرات ودعم العلاقات، خاصة أن الجالية القبرصية سعيدة للغاية بوجودها على أرض عروس البحر الأبيض المتوسط، وأن المواطن القبرصي والسكندري تربطهما علاقات طيبة.

شاهد أيضا

وخلال اللقاء رحب محافظ الإسكندرية بالسفير على أرض الإسكندرية، مؤكدا على عمق العلاقات بين الجانبين، معربا عن حرصه على تعزيز وتوطيد واستمرار أواصر تلك العلاقات وتبادل الخبرات بين البلدين في كافة المجالات.

وشدد المحافظ على أن الإسكندرية ذات طابع ورونق خاص وتاريخ عريق وتضم كافة الحضارات والثقافات، مؤكدا على أن الإسكندرية تشجع العلاقات مع الدول الأخرى، والتي تمثل نقلة ثقافية وحضارية أخرى هامة في كافة المجالات للجانبين، خاصة أن الإسكندرية مدينة تاريخية سياحية ذات موقع متميز ولديها مقومات تجعلها مدينة على أعلى مستوى عالميا.

IMG-20170611-WA0016
IMG-20170611-WA0017

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بـ«مادة كاوية» بالبحيرة

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بـ«مادة كاوية» بالبحيرة

بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بمدينة بدر

بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بمدينة بدر

مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في جنيف بمشاركة مصر

مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في جنيف بمشاركة مصر

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني