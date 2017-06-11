أخبار عاجلة

تأجيل الحكم على سيدة الأعمال مني الشافعي لـ28 أكتوبر -
القبض علي عاطل وشقيقه هاربين من أحكام بالسجن 65 عامًا -
زوجة الأب وأبنائها الثلاثة وراء مقتل طفلة بسبب "التبول اللا إرادي" -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يجيب هل يجوز لشخص قراءة القرآن وهو مش فاهم آياته وأجزائه -
هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير" -
"الأعلى للإعلام": لم نتلق شكاوى من المواقع المحجوبة أمس ولا نعرف الأسباب -
للحصول على تركيز أعلى .. عليك بالموز -
بالصور.. كلب يحصل على وظيفة رجل شرطة في كولومبيا -
اتفاقية "تيران وصنافير" تسلسل زمنى‎ -
طبخة ع السريع |"ورقة لحم بالبطاطس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

البنتاجون يعلن شن ضربة على حركة الشباب الإسلامية في الصومال 

Google+ Print

مصراوي Masrawy

البنتاجون يعلن شن ضربة على حركة الشباب الإسلامية في الصومال 

06:07 م الأحد 11 يونيو 2017

البنتاجون يعلن شن ضربة على حركة الشباب الإسلامية في الصومال 

طفل صومالي نازح في مخيم في ضواحي العاصمة مقديشو في

(أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة شنت الأحد، ضربة استهدفت موقعًا لحركة الشباب الإسلامية الصومالية على بعد حوالى 300 كلم جنوب غرب العاصمة مقديشو.

واكتفت وزارة الدفاع بالقول أن الغارة وقعت في الساعة 6,00 ت غ، وهي نفذت "بالتنسيق مع الشركاء الاقليميين في رد مباشر على ما قام به (المتمردون) الشباب أخيرًا بما في ذلك هجمات في الآونة الأخيرة ضد القوات الصومالية".

وحرصت وزارة الدفاع على القول في بيانها ان الضربة تمت في الاطار الشرعي الذي وافق عليه الرئيس الأميركي دونالد في مارس الماضي، والذي يتيح للقوات الأميركية "توجيه ضربات بشكل شرعي ضد الشباب في منطقة جغرافية محددة تشهد نشاطات معادية وتقديم الدعم" لشركاء صوماليين.

وفي مطلع مايو قتل جندي أمريكي برصاص سلاح خفيف خلال هجوم على إسلاميين صوماليين. وتبين ان الجندي كان يقدم المشورة إلى الجيش الوطني الصومالي.

وكانت المرة الأولى التي يقتل فيها جندي أمريكي على الأرض في الصومال منذ معركة مقديشو في الثالث من اكتوبر 1993 التي أدت إلى مقتل 18 جنديًا امريكيا بعد اسقاط مروحيتين كانوا يستقلونهما.

ووصلت قوات أمريكية خاصة إلى الصومال عام 2013 وهي تضم نحو خمسين جنديا حسب البنتاجون، كلفوا تدريب الجيش الصومالي في حربه ضد الشباب.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أرض الصومال تتضامن مع الرياض وأبوظبي في الأزمة مع قطر

    أرض الصومال تتضامن مع الرياض وأبوظبي في الأزمة مع قطر

    أخبار
  • العرب اليوم: محاولة روسية للوساطة بين قطر وجيرانها واضطرابات في ديالي

    العرب اليوم: محاولة روسية للوساطة بين قطر وجيرانها واضطرابات في ديالي

    أخبار
  • البنتاجون: مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في أفغانستان

    البنتاجون: مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في أفغانستان

    أخبار
  • مقتل 14 شخصا في اشتباكات على المساعدات الغذائية بالصومال

    مقتل 14 شخصا في اشتباكات على المساعدات الغذائية بالصومال

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • وزير الخارجية الألماني يحذر من حرب في الخليج بعد أزمة قطر

    وزير الخارجية الألماني يحذر من حرب في الخليج بعد أزمة قطرأخبار

  • "رامز تحت الأرض" يُثير غضب البورسعيدية.. والأهالي يدعون لتقديم بلاغاتفنون

  • رئيس

    رئيس "النواب": لن نعتد بأي حكم قضائي صادر بشأن "تيران وصنافير"أخبار

  • الصحف السعودية تتجاهل مناقشة اتفاقية تيران وصنافير في البرلمان المصري

    الصحف تتجاهل مناقشة اتفاقية تيران وصنافير في البرلمان المصريأخبار

  • معركة

    معركة "ترسيم الحدود" تبدأ اليوم تحت القبة.. وأبو شقة: من لديه مستندأخبار

  • بالمواعيد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تعرف على مباريات

    بالمواعيد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تعرف على مباريات "أحد التصفيات"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير"

هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير"

مدع عام أمريكي سابق: أٌقلت من منصبي بعد اتصالات "غير عادية" من ترامب

مدع عام أمريكي سابق: أٌقلت من منصبي بعد اتصالات "غير عادية" من ترامب

ترامب لم يناقش زيارته لبريطانيا في اتصال هاتفي مع تريزا ماي

ترامب لم يناقش زيارته لبريطانيا في اتصال هاتفي مع تريزا ماي

«التعليم» السعودية تحظر كتب القرضاوي

«التعليم» السعودية تحظر كتب القرضاوي