البنتاجون يعلن شن ضربة على حركة الشباب الإسلامية في الصومال 

طفل صومالي نازح في مخيم في ضواحي العاصمة مقديشو في

(أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة شنت الأحد، ضربة استهدفت موقعًا لحركة الشباب الإسلامية الصومالية على بعد حوالى 300 كلم جنوب غرب العاصمة مقديشو.

واكتفت وزارة الدفاع بالقول أن الغارة وقعت في الساعة 6,00 ت غ، وهي نفذت "بالتنسيق مع الشركاء الاقليميين في رد مباشر على ما قام به (المتمردون) الشباب أخيرًا بما في ذلك هجمات في الآونة الأخيرة ضد القوات الصومالية".

وحرصت وزارة الدفاع على القول في بيانها ان الضربة تمت في الاطار الشرعي الذي وافق عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مارس الماضي، والذي يتيح للقوات الأميركية "توجيه ضربات بشكل شرعي ضد الشباب في منطقة جغرافية محددة تشهد نشاطات معادية وتقديم الدعم" لشركاء صوماليين.

وفي مطلع مايو قتل جندي أمريكي برصاص سلاح خفيف خلال هجوم على إسلاميين صوماليين. وتبين ان الجندي كان يقدم المشورة إلى الجيش الوطني الصومالي.

وكانت المرة الأولى التي يقتل فيها جندي أمريكي على الأرض في الصومال منذ معركة مقديشو في الثالث من اكتوبر 1993 التي أدت إلى مقتل 18 جنديًا امريكيا بعد اسقاط مروحيتين كانوا يستقلونهما.

ووصلت قوات أمريكية خاصة إلى الصومال عام 2013 وهي تضم نحو خمسين جنديا حسب البنتاجون، كلفوا تدريب الجيش الصومالي في حربه ضد الشباب.