دوتيرتي: الفلبين لم تطلب مساعدة الولايات المتحدة في إنهاء حصار مدينة مراوي
دوتيرتي: الفلبين لم تطلب مساعدة الولايات المتحدة في إنهاء حصار مدينة مراوي
05:39 م الأحد 11 يونيو 2017
الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي
مانيلا - (د ب أ):
قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الأحد، إنه لم يطلب مساعدة الولايات المتحدة في هجوم ينهي حصارا لمدينة في جنوب البلاد.
وأضاف دوتيرتي الذي طلب في الماضي من القوات الأمريكية المحتشدة في منطقة مينداناو جنوبي البلاد مغادرة الفلبين، إنه واثق من أن قوات الحكومة قادرة على الانتصار في المعركة بمدينة مراوي 800 كيلومتر جنوبي مانيلا.
وأوضح الرئيس الفلبيني في تصريح للصحفيين بعد زيارته 40 من عناصر المارينز المصابين في معركة مسلحة دامت 14 ساعة مع المسلحين أمس الجمعة في مدينة كاجايان دي أورو القريبة: "لم أتصل مطلقا بأي أمريكي لأقول له ساعدنا".
وقال: "لكنني أشكرهم .. إنهم هنا بالفعل. هذا يمكن أن ينقذ أرواح، لكن بإمكاننا النجاح".
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