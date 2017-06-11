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دوتيرتي: الفلبين لم تطلب مساعدة الولايات المتحدة في إنهاء حصار مدينة مراوي

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مصراوي Masrawy

دوتيرتي: الفلبين لم تطلب مساعدة الولايات المتحدة في إنهاء حصار مدينة مراوي

05:39 م الأحد 11 يونيو 2017

دوتيرتي: الفلبين لم تطلب مساعدة الولايات المتحدة في إنهاء حصار مدينة مراوي

الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي

مانيلا - (د ب أ):

قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الأحد، إنه لم يطلب مساعدة الولايات المتحدة في هجوم ينهي حصارا لمدينة في جنوب البلاد.

وأضاف دوتيرتي الذي طلب في الماضي من القوات الأمريكية المحتشدة في منطقة مينداناو جنوبي البلاد مغادرة الفلبين، إنه واثق من أن قوات قادرة على الانتصار في المعركة بمدينة مراوي 800 كيلومتر جنوبي مانيلا.

وأوضح الرئيس الفلبيني في تصريح للصحفيين بعد زيارته 40 من عناصر المارينز المصابين في معركة مسلحة دامت 14 ساعة مع المسلحين أمس الجمعة في مدينة كاجايان دي أورو القريبة: "لم أتصل مطلقا بأي أمريكي لأقول له ساعدنا".

وقال: "لكنني أشكرهم .. إنهم هنا بالفعل. هذا يمكن أن ينقذ أرواح، لكن بإمكاننا النجاح".

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