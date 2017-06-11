الصالة الرئاسية بالمطار تفتح أبوابها استعدادا لمغادرة السيسي إلى ألمانيا
الصالة الرئاسية بالمطار تفتح أبوابها استعدادا لمغادرة السيسي إلى ألمانيا
05:56 م الأحد 11 يونيو 2017
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب- طه عبيد:
فتحت سلطات مطار القاهرة الدولي عصر الأحد، الصالة الرئاسية استعدادًا لمغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في القمة التي تنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا تحت شعار "الاستثمار في مستقبل مشترك".
وانتظمت الخدمات التأمينية بمحيط الاستراحة الرئاسية، كما تم تمشيط المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة وأجهزة الكشف عن المفرقعات، وتمركزت عناصر التأمين على كل الطرق المؤدية من وإلى المطار.
تأتي مشاركة الرئيس السيسى في القمة تلبية لدعوة من المستشارة الألمانية "أنجيلا جيلا ميركل" خلال زيارتها للقاهرة في شهر مارس الماضي، وذلك في إطار الأهمية التي توليها مصر لتفعيل التعاون ما بين الدول الأفريقية ومجموعة العشرين في مختلف المجالات التنموية.
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