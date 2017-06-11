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رئيس مجلس النواب يرفع جلسة "تيران وصنافير".. واستمرار المناقشات غدًا

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مصراوي Masrawy

رئيس مجلس النواب يرفع جلسة "تيران وصنافير".. واستمرار المناقشات غدًا

05:42 م الأحد 11 يونيو 2017

الدكتور علي عبدالعال

كتب- أحمد علي:

رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أولى اجتماعات اللجنة التشريعية لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين الحكومتين المصرية والسعودية، المعروفة إعلاميًا باسم "تيران وصنافير".

وأعلن عبدالعال، استمرار مناقشة الاتفاقية على أن يُعقد اجتماع اللجنة، غدًا الاثنين.

وشهد اجتماع اللجنة اليوم الأحد، حالة من الشد والجذب بين نواب تكتل "٢٥- ٣٠"، ونواب ائتلاف دعم ؛ بسبب موقف كلاهما من الاتفاقية.

وتناقش اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، الاتفاقية بحضور ممثلى ، وعلى رأسهم سامح شكرى، وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وعدد من الخبراء والفنيين والمتخصصين والمسئولين المصريين من وزارتى الدفاع والخارجية والجهات السيادية ممن اشتركوا فى التفاوض وصياغة أحكام الاتفاقية المعروضة، ويرأس اجتماع اللجنة التشريعية الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب.

كانت توقيع الاتفاقية جرى، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح ، خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة العام الماضي.

ومنذ ذلك الحين صدرت عدة أحكام قضائية تؤيد أو تنقض الاتفاقية، التي قسّمت الشارع المصري إلى فريقين: أحدهما مؤيد لإعادة الجزيرتين باعتبارها سعوديتين، والآخر معارض للتسليم، ويعتبر الأمر تفريطاً في جزء من الأراضي المصرية.

وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن اجتماع اللجنة، لن يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن تيران وصنافير.

وأوضح أبو شقة أن "الجلسة مخصصة للاستماع والنقاش مع الخبراء، ولن تنتهى إلى قرار"، مؤكدًا ضرورة "أن يدرك الجميع أن مجلس النواب يسعى للحقيقة المجردة وسيتمكن الجميع من الإدلاء برأيهم بكل حرية وشفافية".

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