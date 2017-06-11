خلال مناقشة "تيران وصنافير".. مشادات كلامية بين رئيس البرلمان وأعضاء "25-30"

كتب- أحمد علي:

تجددت المشادات الكلامية في اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب أثناء مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير" بين رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، وتكتل "25-30"، وذلك بعد مطالبة النائب خالد يوسف -عضو التكتل-، بجميع مضابط اللجنة القومية التي قادت مفاوضات هذه الاتفاقية.

وأكد يوسف، خلال كلمته باللجنة، على أنه "بحسب معلوماته أن المناقشات في المفاوضات شهدت رفض للجانب المصري لآليات تحديد المسافات، وبالتالي حقنا كنواب أن نطلع على هذه المضابط، لكونها مستندات رسمية لالإضافة إلى اللوحة 6 التي تم على أساها رسمت الجزيرتين".

وأضاف: "مصر مقسمة على 12 لوحة واللوحة 6 خاصة بتيران وصنافير".

وعقب ذلك قام أحد ممثلى الحكومة بالحديث عن أن اللوحة 6 متواجده بالقاعة، وقام بشرح أبعادها، ليقوم كل من النائب خالد يوسف، وهيثم الحريري بالتحرك من أماكنهم تجاه ممثل الحكومة، وهو الأمر الذى آثار حفيظة رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، منفعلا على تحركهم قائلًا: "لا يزال مجموعة 25-30 مصرة على تخريب الجلسة".

وأضاف عبد العال: "الجيش المصري لا يبيع أرضه لأن من حارب من أجل الأرض لا يبيعها"، متابعا: "من يبيع هو من كبرت حسابتهم في البنوك، ومن يشتري السيارات بأكثر من مليون جنيه والشقق في الأماكن الفارهة.. الجيش المصري لا يبيع أرضه أبدا.. واللي يبيع هو اللي بيقبض".

وردّ النائب خالد يوسف بقوله: "إحنا بنقبض يادكتور علي؟!"، ليرد عليه عبد العال: "إفهم زي ما انت عايز"، لتتدخل النائبة غادة عجمي بقولها: "مش عليكم طبعا خالص"، في الوقت الذى واصل يوسف حديثه إلى رئيس المجلس بقوله: "بتقول علينا إحنا حرامية" ليعقب عليه عبد العال:" أنت بتشهر بنفسك براحتك"، ليتهكم منه يوسف: "إحنا بنقبض فلوس كتير عشان نقول الكلمتين دول".

ووجه النائب أحمد طنطاوي حديثه لرئيس المجلس مطالبا إياه بعدم توجيه الإتهامات إليهم، قائلا: "لن نسمح لك بذك إطلاقا".