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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد منتجات الصوب النموذجية بمشروع قرية الأمل

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد منتجات الصوب النموذجية بمشروع قرية الأمل

05:40 م الأحد 11 يونيو 2017

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الإسماعيلية- إنجي هيبة:

أجري اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، زيارة ميدانية لمتابعة منتجات المحاصيل من إنتاج الصوب الزراعية النموذجية الاسترشادية بمشروع قرية الأمل المخصصة لشباب الخريجين وصغار المزارعين بالقنطرة شرق والتى تُعد باكورة المشروع القومى الكبير الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان، كما تُعد نموذجاً فريداً للقرى النموذجية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.

رافق المحافظ خلال جولته بالمشروع، المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومتولى حسن، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، ورئيس مجلس أمناء قرية الأمل، والدكتور إبراهيم العرينى، المشرف التنفيذى على مشروع قرية الأمل، والمقدم محمد فاروق، المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس أمناء قرية الأمل، وممثلى القوات المسلحة.

وتفقد المحافظ ومرافقوه من القيادات، إنتاج الصوب الاسترشادية من محاصيل الفلفل الحار والخيار والفراولة، كما تفقد منشآت مشروع مركز الشباب الخاص بالقرية، وأشاد بما شهده خلال الجولة من أعمال، مؤكداً على ضرورة تكثيف ومضاعفة مايجرى تنفيذه للإسراع فى زراعة باقى الصوب والاستفادة من منتجاتها التى يتم طرها بالأسواق ومنافذ البيع بأسعار مخفضة للمواطنيين.

وقال "طاهر"، إن المشروع يشتمل على 514 صوبة زراعية متطورة، إضافة إلى 68 بيت صوبة، وجارى العمل حالياً فى تجهيز المرحلة الثانية بإجمالى 224 صوبة، والمرحلة الثالثة بإجمالى 196 صوبة مجهزة جميعها بأحدث وسائل تكنولوجيا الرى والزراعة الحديثة.

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