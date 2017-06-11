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مشادة كلامية بين نائبة وتكتل «25-30»

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مشادة كلامية بين نائبة وتكتل «25-30» مشادة كلامية بين نائبة وتكتل «25-30»

التحرير

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نشبت مشادة كلامية حادة كادت أن تصل إلى الاشتباك بالأيدي بين نواب تكتل "٢٥-٣٠" والنائبة غادة عجمي، عضو ائتلاف دعم .

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم الأحد، لمناقشة قضية تيران وصنافير، برئاسة علي عبد العال، رئيس البرلمان.

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بدأت المشادة، باعتراض النائبة على أسلوب نواب "٢٥-٣٠" خلال الاجتماع، واتهمتهم بمقاطعة المتحدثين، وصرخت فيهم: "كفاية أنتم مستفزين أوي"ـ وهو الأسلوب الذي رفضه نواب التكتل، ثم تحركت غادة عجمي نحو النائبين خالد يوسف وهيثم الحريري، وكاد الأمر أن يصل لحد الاشتباك بالأيدي لولا تدخل النواب.

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التحرير

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