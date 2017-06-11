ننشر أسماء نواب «25- 30» الرافضين لاتفاقية «تيران وصنافير»

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نشر النائب هيثم الحريري صورة لعدد من النواب الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود التي تقضي بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
وقال الحريري عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "عدد من أعضاء مجلس النواب وتكتل (25- 30) يسجلون رفضهم لمناقشة اتفاقية تعين الحدود بين مصر والسعودية".
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يذكر أن البرلمان برئاسة علي عبد العال يناقش، اليوم الأحد، اتفاقية ترسيم الحدود، وكان نواب "25- 30" أعلنوا أن هناك كتاب صادر عن القوات المسلحة يؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، مطالبين القوات المسلحة بالرد.