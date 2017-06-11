لماذا أخلف رئيس البرلمان وعده بإذاعة جلسات «تيران وصنافير»؟

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شوقي السيد: استخفاف بعقول الناس

الطنطاوي: أمر غير مطمئن.. والجبالي: مناقشة البرلمان مرفوضة

بعد مرور 40 يومًا من تصريحات النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي أعلن فيها أن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس وافق على مقترحه ببث اجتماعات وجلسات مناقشة "تيران وصنافير" تليفزيونيًا، وذلك في إطار الشفافية، لم يتم مناقشة الاتفاقية على الهواء.

ويؤكد فقهاء دستوريون، أن عدم إذاعة جلسات ماقشة الاتفاقية تعد مخالفة للدستور، وأن ذلك يتعارض مع ما أكده رئيس البرلمان قبل ذلك.

ويقول الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن الأصل أن تكون الجلسات علنية، ويجب إذاعتها، وعدم فعل ذلك، سواء مناقشة اتفاقية تيران وصنافير أو غيرها، تعد مخالفة دستورية واستهانة بعقول الناس، حيث أننا أمام حق من حقوق الشعب المصري.

وأوضح السيد في تصريحات لـ"التحرير"، إن نص الدستور يُلزم أن تكون جلسات المجلس علنية، فهذا النص ليس عبثًا، ولدينا نصوص دستورية عديدة تؤكد ذلك، ونحن أمام مخالفة دستورية بشكل لا يمكن قبوله.

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ومن جانبه، يقول النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، إننا ما زلنا في اللجنة، والأمور غير مطمئنة، وعدم إذاعة الجلسات مخالفة لما تعهد به رئيس المجلس ورئيس اللجنة، مشيرًا إلى أن المستشار بهاء أبو شقة يعرض الآن الاتفاقية، وهناك نواب لديهم اتجاه للتوافق على ما تريده الحكومة، وهو أمر محزن.

وحول ما تردد عن وجود تهديدات لـ"النواب" الذين يرفضون الاتفاقية، أكد أن ذلك الأمر ليس له أساس من الصحة، وأنهم لم يتعرضوا لأي تهديدات، متابعًا: "محدش يقدر يهددنا".

وتقول المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق لـ"التحرير"، إن المحكمة الدستورية لديها قضية تنازع أحكام منظورة أمامها، ومناقشة الاتفاقية في البرلمان أمر مرفوض، مشيرة إلى أن موقفها ثابت وسبق أن أعلنته، وأنها تعلق فقط على ما يفعله البرلمان، لكن المحكمة الدستورية ستنظر القضية مهما كان موقف البرلمان.

وكانت الجبالي أكدت في حوار مع "التحرير" أن هذا الأمر لا يجوز دستوريّا، والبرلمان لا يجوز له أن ينظر لهذه الاتفاقية، لأنها أصبحت بحكم المنعدم، لأن حكم المحكمة الإدارية العليا عزز حكم أول درجة، فأصبحت الاتفاقية هى والعدم سواء.

وتساءلت الجبالي: "كيف يمكن للبرلمان أن يناقش منعدمًا، هذه هى دولة القانون؟، أم أنهم لا يعلمون خطورة ما يفعلونه؟".