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إحالة أوراق موظف قتل زوجته بطنطا للمفتي

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مصراوي Masrawy

إحالة أوراق موظف قتل زوجته بطنطا للمفتي

05:23 م الأحد 11 يونيو 2017

إحالة أوراق موظف قتل زوجته بطنطا للمفتي

مفتي الجمهورية

الغربية- مروة شاهين:

أحالت محكمة جنايات طنطا (الدائرة الثانية)، اليوم الأحد، أوراق موظف بمجلس مدينة طنطا، إلى فضيلة المفتى، فى اتهامه بقتل زوجته.

أصدرت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أحمد رضا عبد الوهاب، وعضوية المستشارين جورج سعد، وعبد العظيم عبد الهادى، وأمانة سر عزت خليل، حكمها غيابيًا على المتهم "محمد.ع.ا"، ملاحظ بجهاز النظافة بمجلس مدينة طنطا، المقيم بقرية كتامة مركز بسيون، بالإعدام وإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتى وتحديد جلسة 13 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم.

تعود الواقعة إلى شهر أكتوبر 2015، عندما قتل المتهم زوجته "لمياء.طـ"، عمدًا مع سبق الإصرار بعد أن أقلها السيارة بالإكراه من أمام مسكنها واصطحبها إلى ترعة القاصد، مستغلًا ضعف بصرها، وأسقطها بالسيارة فى المجرى المائي، ما أودى بحياتها، لوجود خلافات قضائية بين المتهم والمجنى عليها حول النفقة الزوجية.

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