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حبس أمين شرطة وإخلاء سبيل ضابط في واقعة تهريب متهم بالرشوة

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مصراوي Masrawy

حبس أمين شرطة وإخلاء سبيل ضابط في واقعة تهريب متهم بالرشوة

05:25 م الأحد 11 يونيو 2017

حبس أمين شرطة وإخلاء سبيل ضابط في واقعة تهريب متهم بالرشوة

كتب- محمود سعيد:

أمر المستشار محمد سليم رئيس نيابة السيدة زينب، بحبس أمين شرطة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل ضابط شرطة بكفالة الف جنيه، وفردي أمن بضمان محل إقامتهم في تورطهم في تهريب متهم.

ووجهت لهم النيابة تهمة تهريب متهم بالرشوة خلال عرضه بمحكمة جنوب القاهرة .

تكثف الاجهزة الامنية بالقاهرة من جهودها للقبض على رجل أعمال متورط فى قضية رشوة بعد هروبه، أثناء نظر تجديد حبسه بمحكمة زينهم .

وكان اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة تلقى إخطارا مفاده هروب أحمد سامى،رجل أعمال، ومتورط فى قضية رشوة ، أثناء قيام قوة من مباحث قسم شرطة قصر النيل بترحيله الى محكمة زينهم لتجديد حبسه فى القضية.

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