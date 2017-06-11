بعد مقتل 6 أشخاص.. حملة مكبرة على "الشيخ مكرم" قرية "الثأر" في سوهاج
بعد مقتل 6 أشخاص.. حملة مكبرة على "الشيخ مكرم" قرية "الثأر" في سوهاج
05:00 م الأحد 11 يونيو 2017
حملة امنية - ارشيفية
سوهاج – عمار عبد الواحد:
شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، حملة مكبرة على نجع عبد الله بناحية قرية الشيخ مكرم دائرة مركز شرطة سوهاج استهدفت عائلتي "الطرامنة" و"الشواخين"، علي خلفية تجدد خصومة ثأرية بينهما الخميس الماضي، راح ضحيتها 6 أشخاص بينهم 4 من عائلة واحدة.
شارك في الحملة اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، واللواء مساعد مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية لمنطقة وسط الصعيد، والعميد خالد الشاذلي، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد ماجد مؤمن، رئيس قسم المباحث الجنائية، والعميد منتصر عبد النعيم، رئيس فرع الأمن العام بسوهاج، ضمت ضباط إدارة البحث الجنائي.
أسفرت الحملة عن ضبط بندقية آلية حيازة المتهم أحمد عبد الرحمن عشري 33 عاماً عامل، بجانب تنفيذ قراري إزالة، الأول رقم 260 لسنة 2016 ضد حسن محمد أحمد، والثاني رقم 269 لسنة 2016 ضد مصعب محمد أحمد، والمتهمين في واقعة مقتل 6 أشخاص الخميس الماضي والمحرر عنها المحضر رقم 3737 إداري مركز سوهاج.
كما أسفر الحملة عن تنفيذ 21 حكمًا جزئيًا، و8 أحكام مستأنف. حُررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.
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