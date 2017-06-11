أخبار عاجلة

تأجيل الحكم على سيدة الأعمال مني الشافعي لـ28 أكتوبر -
القبض علي عاطل وشقيقه هاربين من أحكام بالسجن 65 عامًا -
زوجة الأب وأبنائها الثلاثة وراء مقتل طفلة بسبب "التبول اللا إرادي" -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يجيب هل يجوز لشخص قراءة القرآن وهو مش فاهم آياته وأجزائه -
هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير" -
"الأعلى للإعلام": لم نتلق شكاوى من المواقع المحجوبة أمس ولا نعرف الأسباب -
للحصول على تركيز أعلى .. عليك بالموز -
بالصور.. كلب يحصل على وظيفة رجل شرطة في كولومبيا -
اتفاقية "تيران وصنافير" تسلسل زمنى‎ -
طبخة ع السريع |"ورقة لحم بالبطاطس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

هبوط اضطراري لطائرة في مطار ألماني بسبب محادثة مريبة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

هبوط اضطراري لطائرة في مطار ألماني بسبب محادثة مريبة

05:09 م الأحد 11 يونيو 2017

هبوط اضطراري لطائرة في مطار ألماني بسبب محادثة مريبة

طائرة تابعة لشركة إيزي جيت

كولونيا - (د ب أ):

هبطت طائرة تابعة لشركة "إيزي جيت" للرحلات منخفضة التكاليف اضطراريا في مطار كولونيا/ بون الألماني مساء السبت بعد اكتشاف قائدها وجود حقيبة مريبة ومحادثة مثيرة للشكوك لركاب على متن الطائرة.

وقالت الشرطة في كولونيا صباح اليوم الأحد إن عددا من الركاب سمعوا ثلاثة رجال أثناء الرحلة يناقشون "أمورا إرهابية" قبل يقوموا بتحذير طاقم الطائرة.

وهبطت الطائرة، التي كانت قادمة من العاصمة السلوفينية لوبليانا في طريقها إلى العاصمة البريطانية لندن، في مطار كولونيا/بون، الذي يعد سادس أكبر مطار في ألمانيا.

وقال متحدث باسم المطار إن ركاب الطائرة التابعة لشركة "إيزي جيت"، البريطانية السويسرية، وعددهم 151 راكبا تم إنزالهم عبر زلاجات الطوارئ وتم نقلهم في وقت لاحق إلى منطقة عبور حيث جرى استجوابهم من قبل الشرطة. وتم احتجاز الرجال الثلاثة.

وقالت الشرطة إنها نفذت تفجيرا تحت السيطرة بعيدا عن الطائرة للتخلص من حقيبة مريبة تحمل على الظهر، لم تتمكن سلطات الطيران من معرفة صاحبها.

وقالت سلطات المطار إنه تم تحويل 10 رحلات جوية من المطار وتأخر إقلاع 20 رحلة أخرى

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ليبيا: هبوط اضطراري لطائرة مدنية جنوب بنغازي

    ليبيا: هبوط اضطراري لطائرة مدنية جنوب بنغازي

    أخبار
  • طيارو

    طيارو "إيزي جيت" يصوتون لصالح الإضراب عن العمل

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • "الثانوية العامة": طالب صور امتحان الفيزياء بالمنصورة.. وضبط مدرسأخبار

  • الصحف السعودية تتجاهل مناقشة اتفاقية تيران وصنافير في البرلمان المصري

    الصحف تتجاهل مناقشة اتفاقية تيران وصنافير في البرلمان المصريأخبار

  • خاص | ننشر أقوال القاضي المتهم بقتل مجند مدينة نصر:

    خاص | ننشر أقوال القاضي المتهم بقتل مجند مدينة نصر: "مش فاكر.. ممكن..أخبار

  • الكاف يوضح لمصراوي موقفه بعد منع بي ان سبورتس من تغطية تدريبات مصر

    الكاف يوضح لمصراوي موقفه بعد منع بي ان سبورتس من تغطية تدريبات مصررياضة

  • قطر تترك لمواطني الدول التي قطعت علاقاتها معها حرية البقاء على أراضيها

    قطر تترك لمواطني الدول التي قطعت علاقاتها معها حرية البقاء على أراضيهاأخبار

  • مغتربون في قطر يحكون معاناتهم بعد قرار المقاطعة:

    مغتربون في قطر يحكون معاناتهم بعد قرار المقاطعة: "نهرب سريعًا.. أمأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير"

هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير"

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف

مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في جنيف بمشاركة مصر

مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في جنيف بمشاركة مصر

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني