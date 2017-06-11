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الجارديان البريطانية ترجح إلغاء ترامب لزيارة بريطانيا بسبب الاحتجاجات

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مصراوي Masrawy

الجارديان البريطانية ترجح إلغاء لزيارة بريطانيا بسبب الاحتجاجات

05:06 م الأحد 11 يونيو 2017

الجارديان البريطانية ترجح إلغاء ترامب لزيارة بريطانيا بسبب الاحتجاجات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

لندن - (د ب أ):

ذكر تقرير صحفي أنه من المرجح أن يلغي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته المثيرة للجدل إلى بريطانيا.

وكتبت صحيفة الجارديان البريطانية الصادرة اليوم الأحد، استنادا إلى أحد الموظفين التابعين لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والذي لم تفصح الصحيفة عن اسمه، أن ترامب لا يعتزم القيام بالرحلة طالما كانت هناك احتجاجات ضده.

وقالت الصحيفة إن هذا الموظف استمع إلى المحادثة الهاتفية التي دارت قبل بضعة أسابيع بين ترامب وماي.

من جانبه، قال متحدث باسم البريطانية ردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية، حول ما أوردته الصحيفة في تقريرها :" نحن لا نعلق على تكهنات حول محتوى محادثة هاتفية خاصة"، ولفت إلى أن الدعوة الموجهة إلى ترامب لا تزال قائمة.

كانت ماي دعت ترامب، باسم الملكة اليزابيث الثانية، إلى زيارة بريطانيا وذلك خلال زيارتها للعاصمة الأمريكية واشنطن في نهاية كانون ثان/يناير الماضي، وتشير الروايات غير الرسمية إلى أن موعد الزيارة سيكون في أكتوبر المقبل.

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