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رئيس دفاع البرلمان عن "تيران وصنافير": "مصر لا تطمع في اللي في أيد حد"

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مصراوي Masrawy

رئيس دفاع البرلمان عن "تيران وصنافير": " لا تطمع في اللي في أيد حد"

05:03 م الأحد 11 يونيو 2017

اللواء كمال عامر

كتب- أحمد علي:

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، إن مصر لا تفرط في أي شبر من أرض مصر أو سنتميتر منها، مشيراً إلي أن الرئيس عبد الفتاح قال بنفسه خلال اجتماع الاسرة المصرية أنه: "ليس على مصر إنسان ممكن يفرط في شبر من بلده وليس منا أيضا من يطمع في سنتمير من أرض الغير".

وأضاف عامر خلال اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمترتب عليها انتقال جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، أن "مصر بجيشها وشعبها، قاتلت لمده 22 عاماً من أجل طابا، في الفتره من 1973 حتي 19 مارس 1989، وبالتالي تاريخيا أننا لا نفرط في أي شبر من أرض مصر".

وتابع عامر: "هناك فريقين أحدهما يحاول أن يٌظهر رأيه أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، وفريق آخر يدافع عن حقيقة بسعودية الجزيرتين".

واختتم كلمته: "علينا إعلاء الحقيقة، ومصر لا طامعة في اللي أيد حد ولا تفرط في أرضها".

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