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القبض على 3 أشخاص يتزعمهم "فطوطة" أحرقوا عاطلًا في القليوبية

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مصراوي Masrawy

القبض على 3 أشخاص يتزعمهم "فطوطة" أحرقوا عاطلًا في القليوبية

04:58 م الأحد 11 يونيو 2017

ارشيفية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

ألقت مباحث القليوبية، القبض على 3 أشخاص قتلوا عاطلًا وأضرموا النيران في جسده، بسبب خلافات بينهم في قليوب.

تلقى اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مباحث قليوب بالعثور على جثة شخص في العقد الثاني من العمر يرتدي بنطالاً، دون تحقيق شخصيته، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة.

شُكل فريق بحث برئاسة العميد محمد عبد الهادي، رئيس فرع البحث الجنائي، وتم تحديد شخصية المجني عليه، والذي تبين أنه يدعى "إبراهيم.ش"، عاطل، وباستدعاء والده "ش.ا" 57 عامًا، سائق بالشركة العامة لتجارة الجملة، ومقيم بذات الناحية، تعرف على الجثة وأقر أنها لنجله المتغيب عن المنزل منذ أسبوع.

وبإجراء التحريات تبين أن مرتكبي الحادث كل من "م.ا" وشهرته "فطوطة "، 37 عامًا، حلاق، و"م.ا"، سائق، و"أ.إ"، 35 عامًا، محاسب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمناقشتهم اعترفوا بارتكابهم الحادث، وذلك لسابقة قيام المجني عليه بالتسبب في بتر ذراع المتهم الأول، واتفق مع المتهم الثاني على استدراج المجني عليه لمنزله، ثم قام بدس مادة مخدرة بأحد المشروبات "نوفرتريل" التي قدمها للمجني عليه ولدى فقده وعيه انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض "سكين" أعدها لذلك ثم قام بمساعدة الثالث بنقل الجثة لمكان العثور عليها وسكبوا عليها البنزين وأشعلوا بها النار، وفروا هاربين.

كما تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الحادث، وكذلك الكيس البلاستيكي وبه متعلقات المجني عليه، وحرر المحضر رقم 3155، إداري مركز قليوب بالواقعة.

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