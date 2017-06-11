نقيب الصحفيين: انتهينا من إجراءات إعادة النادي النهري لولاية النقابة

القاهرة- (أ ش أ):

قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن النقابة انتهت من إجراءات إعادة النادي النهري إلى ولاية النقابة.

وأضاف سلامة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه سيتم اختيار مجلس إدارة جديد للنادي خلال أيّام يرأسه النقيب، ليصبح بصفته رئيسا لمجلس إدارة النادي، وأن ذلك يأتي في إطار عملية ضم النادي للنقابة بالاتفاق مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وذلك خلال اللقاء الذي جمع النقيب والوزير في الأول من يونيو الجاري وحضره محمد شبانة رئيس رابطة النقاد الرياضيين.

وأشار النقيب إلى أنه كان هناك إجراء قانوني يتعلق بمجلس إدارة النادي ذاته، وتم التوصل لحل، حيث تقدم رئيس مجلس إدارة النادي نبيل عمر باستقالته، وكذلك عضوي مجلس الإدارة خالد كامل، وعطية عيسوي، على أن يتبعهم البقية تمهيدا لتعيين مجلس إدارة مؤقت للنادي تابع للنقابة يرأسه النقيب بصفته، وأعضاؤه من مجلس النقابة باستثناء واحد، ويكون أول نشاط فيه إفطار جماعي للأسرة الصحفية، وحفل قسم اليمين للأعضاء الجدد ، والذي من المقرر أن يقام في السابع والعشرين من رمضان.