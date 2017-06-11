الأزهر يطلق 3 برامج دينية اجتماعية كبرى خلال رمضان
الأزهر يطلق 3 برامج دينية اجتماعية كبرى خلال رمضان
04:41 م الأحد 11 يونيو 2017
كتب- محمود أبو طالب:
أطلق الأزهر الشريف، ثلاثة برامج دينية حوارية اجتماعية كبرى خلال شهر رمضان، تناقش المفاهيم الحائرة، وتحاور الشباب حول مستجدات وقضايا العصر، وترسخ لأهمية التعايش والاندماج، ومحاربة الفكر المتطرف، وتعزيز قيم الوسطية والسلام وقبول الآخر.
وأوضح بيان لمشيخة الأزهر اليوم الأحد، أن تلك البرامج تأتي في إطار الاستراتيجية الجديدة للأزهر التي تسعى إلى توظيف كافة وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق قدر أكبر من التواصل الفعال مع المسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم.
وأضاف الأزهر أن من ضمن هذه البرامج برنامج "الإمام الطيب"، الذي يتناول فيه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للعام الثاني على التوالي، عددا من القضايا الدينية والاجتماعية المهمة في المجتمعات العربية والإسلامية، وقضايا الإرهاب والتطرف، والأسرة ، والتراث والتجديد وكيفية الدعوة إلى الله عز وجل.
يذكر أن برنامج "الإمام الطيب" يذاع يوميا طوال شهر رمضان على قناة cbc الساعة 4 مساء، وextra newsالساعة 7 مساء، وتليفزيون أبو ظبي الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة.
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