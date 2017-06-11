وزير الخارجية بـ"النواب": تيران وصنافير سعودية.. وإسرائيل التزمت بالاتفاقية

كتب- أحمد علي:

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميا بإتفاقية "تيران وصنافير"، تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض بين مصر والسعودية، حيث كان ممثل مصر اللجنة القومية التي تضم كبار مسؤلي وزارة الخارجية، والدفاع والمخابرات.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، التى يرأسها الدكتور على عبد العال، مؤكدًا أن الإتفاقية اعتمدت على قرار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، 27 لسنة 1990، والصادر في 9 يناير، بشأن تنظيم الحدود البحرية، مؤكدا أن هذا القرار لم يتضمن أى أٍساس لمصرية جزيرتي تيران وصنافير .

ولفت وزير الخارجية إلى أن اللجنة وضعت فى إعتبارها أيضا خطاب أحمد عصمت عبد المجيد، وزير الخارجية فى 3مارس 1990 لنظيره السعودى، بشأن سعودية تيران وصنافير بموافقة مجلس الوزراء آنذاك ، وذلك بعد أن أعد دراسة هذا الأمر من قبل وزير الخارجية أحمد عصمت عبد المجيد، ومفيد شهاب قائلا: "العملية الفنية للحدود البحرية مصر والسعودية يمثل إجراء كاشف للوضعية القانونية للقرار 27 الصادر بعد الرئيس مبارك فى عام 1990".

فى السياق ذاته، أكد وزير الخارجية أنه حرصا من مصر تجاه إلتزامهتا الدولية ومنها معادهة السلام وبرتوكول القوى متعددة الجنسيات، والمراقبين، تم التوصل بين السلطات المعنية والحكومة الإسرائيلية لتكون ملتزمة بكافة التعهدات الدولية مع الجانب السعودية بعد نقل التبيعية من مصر إلى السعودية.

وأكد شكري أن الحكومة الإٍسرائيلة أكدت إلتزامها بهذا الإتفاق، وأنه ليس خرقا لمعاده السلام، متفهمة لذلك ، مشيرا إلى أن الأمر معروض على نواب الشعب وهم أصحاب القرار النهائي بشأن هذه الاتفاقية.