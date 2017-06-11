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"حلايب وشلاتين" تثير أزمة خلال مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير" في البرلمان

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مصراوي Masrawy

"حلايب وشلاتين" تثير أزمة خلال مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير" في البرلمان

04:32 م الأحد 11 يونيو 2017

كتب- أحمد علي:

أثار ممثل ، حالة من الجدل خلال جلسة مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية، عندما شرح الفروق بين أعمال السيادة وحق الإدارة ووضع اليد علي الجزر والأراضي.

وقال ممثل الحكومة، إن مصر وضعت يدها على جزيرتي تيران وصنافير، وأن ذلك لا يمنحها حق تملك الجزيرتين ولو أنه بنفس المنطق فالسودان وضعت يدها علي حلايب وشلاتين وستصبح من حقها.

الأمر الذي تسبب في إثارة أعضاء ائتلاف 25-30 وحذروا من خطورة حديث ممثل الحكومة، مشيرين إلى أن كلامه يدون في مضابط البرلمان، وقد تستخدمه السودان في محافل ضد مصر في المستقبل، مطالبين بضرورة حذفها من المضبطة بشكل عاجل، وسط تعالي أصوات متهكمة: "ابقي اديلهم حلايب وشلاتين بالمره".

على الفور تدخل الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، لمنح الكلمة لهيثم الحريري، أحد أعضاء التحالف، الذي شرح وجهة نظر الاعتراض علي حديث ممثل الحكومة، قائلا: "أرجو من الجميع الانتباه لما نتفوه به، الحديث عن حلايب وشلاتين سيؤخذ ضدنا ولابد أن نضع اعتبارات الأمن القومي أمامنا، ونحن هنا لنثبت شيء واحد فقط، وهو مصرية تيران وصنافير".

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مصراوي Masrawy

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