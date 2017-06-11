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عبدالعال: من حارب من أجل الأرض لن يفرط فيها

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عبدالعال: من حارب من أجل الأرض لن يفرط فيها عبدالعال: من حارب من أجل الأرض لن يفرط فيها

التحرير

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قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن من حارب من أجل الأرض لن يفرط فيها إطلاقا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة لا تفرط فى اراضى البلاد.

جاء ذلك فى إجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية والتى يرأسها د. على عبد العال، ردًا على مطالبة كل من النائب هيثم الحريرى وضياء داوود ، برد القوات المسلحة على ما جاء بكتاب منسوب إليها تؤكد فيه مصرية جزيرتى تيران وصنافير

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وأضاف عبد العال، من حارب من أجل الارض لن يفرط فيها، فى إشارة الى القوات المسلحة، وكان نواب ٢٥-٣٠ أعلنوا أن هناك كتاب صادر عن القوات المسلحة يؤكد ان تيران وصنافير مصرية، مطالبين القواترالمسلحة بالرد.

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التحرير

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