أخبار عاجلة

تأجيل الحكم على سيدة الأعمال مني الشافعي لـ28 أكتوبر -
القبض علي عاطل وشقيقه هاربين من أحكام بالسجن 65 عامًا -
زوجة الأب وأبنائها الثلاثة وراء مقتل طفلة بسبب "التبول اللا إرادي" -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يجيب هل يجوز لشخص قراءة القرآن وهو مش فاهم آياته وأجزائه -
هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير" -
"الأعلى للإعلام": لم نتلق شكاوى من المواقع المحجوبة أمس ولا نعرف الأسباب -
للحصول على تركيز أعلى .. عليك بالموز -
بالصور.. كلب يحصل على وظيفة رجل شرطة في كولومبيا -
اتفاقية "تيران وصنافير" تسلسل زمنى‎ -
طبخة ع السريع |"ورقة لحم بالبطاطس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

خالد يوسف: «مش هنخرج من الجلسة حتى لو جه الأمن المركزى»

Google+ Print
خالد يوسف: «مش هنخرج من الجلسة حتى لو جه الأمن المركزى» خالد يوسف: «مش هنخرج من الجلسة حتى لو جه الأمن المركزى»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

رفض نواب تكتل ٢٥-٣٠ تهديد رئيس المجلس على عبد العال، بإخراجهم من قاعة اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة تيران وصنافير، وذلك بسبب إثارتهم للشغب.

وقال النائب خالد يوسف رداً على تهديد عبد العال:«مش هنخرج حتى لو جبتوا لينا الأمن المركزى» فى الوقت الذى اعترض النواب على رسالة وزارة الخارجية لرئيس المجلس بشأن تيران وصنافير، التى تلاها رئيس المجلس قائلا«صت على ان ليس للجزيرتين ذكر فى ملفات الخارجية».

من جانبه، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن من حارب من أجل الأرض لن يفرط فيها إطلاقا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة لا تفرط فى اراضى البلاد.

شاهد أيضا

جاء ذلك ردا على مطالبة كل من النائب هيثم الحريرى وضياء داوود ، برد القوات المسلحة على ما جاء بكتاب منسوب اليها تؤكد فيه مصرية جزيرتى تيران وصنافي قائلا:"من حارب من اجل الارض لن يفرط
فيها، فى إشارة الى القوات المسلحة"

وكان نواب ٢٥-٣٠ اعلنوا ان هناك كتاب صادر عن القوات المسلحة يؤكد ان تيران وصنافير مصرية، مطالبين القواترالمسلحة بالرد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بـ«مادة كاوية» بالبحيرة

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بـ«مادة كاوية» بالبحيرة

بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بمدينة بدر

بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بمدينة بدر

مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في جنيف بمشاركة مصر

مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في جنيف بمشاركة مصر

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني