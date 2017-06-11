خالد يوسف: «مش هنخرج من الجلسة حتى لو جه الأمن المركزى»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

رفض نواب تكتل ٢٥-٣٠ تهديد رئيس المجلس على عبد العال، بإخراجهم من قاعة اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة تيران وصنافير، وذلك بسبب إثارتهم للشغب.

وقال النائب خالد يوسف رداً على تهديد عبد العال:«مش هنخرج حتى لو جبتوا لينا الأمن المركزى» فى الوقت الذى اعترض النواب على رسالة وزارة الخارجية لرئيس المجلس بشأن تيران وصنافير، التى تلاها رئيس المجلس قائلا«صت على ان ليس للجزيرتين ذكر فى ملفات الخارجية».

من جانبه، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن من حارب من أجل الأرض لن يفرط فيها إطلاقا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة لا تفرط فى اراضى البلاد.

شاهد أيضا

جاء ذلك ردا على مطالبة كل من النائب هيثم الحريرى وضياء داوود ، برد القوات المسلحة على ما جاء بكتاب منسوب اليها تؤكد فيه مصرية جزيرتى تيران وصنافي قائلا:"من حارب من اجل الارض لن يفرط

فيها، فى إشارة الى القوات المسلحة"

وكان نواب ٢٥-٣٠ اعلنوا ان هناك كتاب صادر عن القوات المسلحة يؤكد ان تيران وصنافير مصرية، مطالبين القواترالمسلحة بالرد.