«خطة البرلمان» توافق على الموازنة الجديدة.. ومليار و100 مليون موازنة البرلمان

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وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم، على موازنة مجلس النواب للسنة المالية 2017 /2018، خلال اجتماع مغلق بحضور وكيلي اللجنة ياسر عمر ومصطفى سالم، وأمين السر عصام الفقي، وأعضاء اللجنة ميرفت ألكسان ومحمد الجبالي.

وأوضحت مصادر باللجنة إن موازنة البرلمان تقدر بنحو مليار و100 مليون جنيه، مقابل 977 مليون جنيه العام المالي الحالى 2016/2017، بزيادة تقدر بنحو 123 مليون جنيه.

وأضافت أن الأجور في الباب الأول من موازنة البرلمان للعام المالي الجديد بلغت نحو 800 مليون جنيه، مقابل 708 ملايين جنيه للعام المالي الجاري 2016/2017، بزيادة تقدر بنحو 92 مليون جنيه وتبلغ مكافآت وبدلات النواب نحو 40 مليونا.

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ومن جانبه، قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن إجمالي المبلغ المخصص في الموازنة الجديدة للبرلمان هو مليار جنيه و100 مليون، ما يخص العمل البرلماني في الموازنة لا يزيد عن 200 مليون جنيه تتضمن مكافآت النواب الشهرية وتكاليف الزيارات والجلسات واللجان البرلمانية، في الوقت الذي يتحصل فيه الموظفون بمجلس النواب على ما يزيد عن 700 مليون جنيه كأجور ومصرفات، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ هو الذي يلتهم الموازنة الحقيقية لمجلس النواب.

وأضاف أن المجلس واجه أزمة حقيقيه في تنظيم زيارات برلمانية للخارج لعدم وجود ميزانيه تستوعب تكاليف السفر والإقامة للنواب المسافرين.