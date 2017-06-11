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بالصور.. الإسكان تسلم 650 شقة «سوبر لوكس» للأهالي بالشروق

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وسط أجواء من البهجة والفرحة، سلَّم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 650 حاجزاً عقود وحداتهم السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة الشروق.

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وقال مدبولى: "إنه يجري الانتهاء من تنفيذ 3750 وحدة سكنية أخرى بالمدينة الشروق، مؤكداً أن تشطيب الوحدات على أعلى مستوى، وهناك خدمات متكاملة يستفيد بها السكان".

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 وأثناء تسليم الوحدات، تم إجراء قرعة بين المستفيدين للحصول على فرش شقة كاملة، مُقدم من المقاولين المُنفذين للمشروع كهدية، وذلك وسط فرحة أهالى الفائز بفرش الشقة.

وأكد وزير الإسكان أنه تم الانتهاء من أكثر من 220 ألف وحدة بمشروع الاسكان الاجتماعى على مستوى الجمهورية، وهناك 280 ألفا يتم الانتهاء من تنفيذها، بخلاف 100 ألف وحدة أخرى فى مراحل الطرح والاسناد والتنفيذ المختلفة.

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