أخبار عاجلة

تأجيل الحكم على سيدة الأعمال مني الشافعي لـ28 أكتوبر -
القبض علي عاطل وشقيقه هاربين من أحكام بالسجن 65 عامًا -
زوجة الأب وأبنائها الثلاثة وراء مقتل طفلة بسبب "التبول اللا إرادي" -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يجيب هل يجوز لشخص قراءة القرآن وهو مش فاهم آياته وأجزائه -
هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير" -
"الأعلى للإعلام": لم نتلق شكاوى من المواقع المحجوبة أمس ولا نعرف الأسباب -
للحصول على تركيز أعلى .. عليك بالموز -
بالصور.. كلب يحصل على وظيفة رجل شرطة في كولومبيا -
اتفاقية "تيران وصنافير" تسلسل زمنى‎ -
طبخة ع السريع |"ورقة لحم بالبطاطس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الدولار يستقر فى البنك المركزي خلال التعاملات المسائية

Google+ Print
الدولار يستقر فى البنك المركزي خلال التعاملات المسائية الدولار يستقر فى البنك المركزي خلال التعاملات المسائية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقر فى البنك المركزي المصرى خلال التعاملات المسائية اليوم -الأحد-، مسجلاً نحو 18.14 جنيها للبيع، وهو نفس مستوى سعره خلال تعاملات الخميس الماضى.

وقال البنك إنه تم تثبيت سعر شراء الدولار أيضا عند 18.02 جنيها.

واستقر سعر الدولار فى البنوك الحكومية الثلاث ليسجل نحو 18.05 للبيع، و17.95 جنيها للشراء فى كل من البنك الأهلى المصرى، وبنك ، وبنك القاهرة.

شاهد أيضا

فيما بلغ أعلى سعر للدولار فى بنك اتش اس بى سي مسجلا نحو 18.22 جنيها للبيع، و18.07 جنيها للشراء، وسجل سعر الدولار فى كلا من بنك عودة، والبنك المصرى الخليجى، والبنك الأهلى اليونانى، وبنك بلوم، وبنك مصر ايران للتنمية مسجلاً نحو 18.15 جنيها للبيع، و18.05 جنيها للشراء.

وسجل سعر الدولار فى مصرف ابو ظبي الإسلامي نحو 18.17 جنيها للبيع، و18.07 جنيها للشراء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف

مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في جنيف بمشاركة مصر

مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في جنيف بمشاركة مصر

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني

"سعفان" يلتقي "رايدر" للتأكيد على التزام مصر بالإتفاقيات الدولية

"سعفان" يلتقي "رايدر" للتأكيد على التزام مصر بالإتفاقيات الدولية