الدولار يستقر فى البنك المركزي خلال التعاملات المسائية

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استقر سعر الدولار فى البنك المركزي المصرى خلال التعاملات المسائية اليوم -الأحد-، مسجلاً نحو 18.14 جنيها للبيع، وهو نفس مستوى سعره خلال تعاملات الخميس الماضى.

وقال البنك إنه تم تثبيت سعر شراء الدولار أيضا عند 18.02 جنيها.

واستقر سعر الدولار فى البنوك الحكومية الثلاث ليسجل نحو 18.05 للبيع، و17.95 جنيها للشراء فى كل من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة.

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فيما بلغ أعلى سعر للدولار فى بنك اتش اس بى سي مسجلا نحو 18.22 جنيها للبيع، و18.07 جنيها للشراء، وسجل سعر الدولار فى كلا من بنك عودة، والبنك المصرى الخليجى، والبنك الأهلى اليونانى، وبنك بلوم، وبنك مصر ايران للتنمية مسجلاً نحو 18.15 جنيها للبيع، و18.05 جنيها للشراء.

وسجل سعر الدولار فى مصرف ابو ظبي الإسلامي نحو 18.17 جنيها للبيع، و18.07 جنيها للشراء.