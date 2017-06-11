اتحاد السلة: الموافقة على تنظيم مصر لبطولة العالم وقفة أمام الإرهاب

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هكذا صرح محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، حول موافقة الاتحاد الدولي تنظيم مصر لبطولة العالم تحت 19 سنة.

ومن المنتظر أن تستضيف ملاعب صالات استاد القاهرة، بطولة العالم لكرة السلة تحت 19 سنة، في الفترة بين الأول من يوليو وحتى التاسع من نفس الشهر.

وأدلى المهندس محمد عبد المطلب، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بتصريحات تلفزيونية خلال حواره ببرنامج تحت الاضواء على قناة دي ام سي، متحدثًا عن ملف استضافة مصر للبطولة وعن تخوف الاتحاد الدولي من المشاكل الأمنية.

وقال عبد المطلب بأننا ابلغنا الاتحاد الدولي بأن الإرهاب ليس حكرًا على مكان بعينه ولكنه يحدث في جميع دول العالم، مشيرًا إلى أن اللجنة المنظمة أكدت للإتحاد الدولي بأنه في حال رفض طلب مصر تنظيم هذه البطولة فإنه دليل على إنتصار الإرهاب.

واستطرد قائلًا: "أكدنا لهم بأن تنظيم مصر لهذه البطولة هو رسالة للجميع بأننا قادرون على مواجهة كل الظروف والوقوف أمامها والظهور بشكل جيد.

وتحدث طلبة عن التسهيلات التي وضعت للجماهير من أجل حضور المبارايات حيث تم تخفيض عشرة جنيهات في كل فئة لتصبح كالأتي 20 جنيه - 30 جنيه - 40 جنيه.

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كما كشف طلبة عن استعدادت المنتخب المصري لهذه البطولة مؤكدًا أن المنتخب يخوض يومياً مران قبل الإفطار وأخر عقب تناول وجبة الإفطار تحت اشراف الإسباني خوان أورينجا مدرب المنتخب.

وسوف تسافر البعثة يوم 14 في الشهر الجاري إلى إسبانيا من أجل خوض بطولة ودية بمشاركة منتخب إسبانيا ومنتخبين أخرين.

وأضاف طلبة: "عقب نهاية هذه البطولة سنخوض مباراة ودية أمام إسبانيا قبل العودة إلى مصر، وبعد إنتهاء عيد الفطار المبارك سنخوض لقاء أمام الأرجنتين في مصر".

كما تحدث طلبة عن تفكير اللجنة المنظمة في وضع برنامج مختلف للمنتخباب بعد هذه البطولة فبدلًا من أن يرحلوا الى بلادهم سريعًا، فما المانع في أن يقضوا يومين أو اكثر داخل الاماكن السياحية في مصر.

وتابع بأن هذه الفكرة سوف تكون دعاية جيدة جدا لمصر وتصحيح لصورة لا تزال مغلوطة عند البعض ومناشدًا وزارة السياحة والجهات المعنية دعمه في هذه الفكرة ليسهل تحقيقها.

وفي النهاية اختتم طلبة حديثه بتوجيه مناشدة للإعلام بأنه له دور كبير جدًا في المساعدة في نجاح وانتشار هذه البطولة ويتمنى من كل المؤسسات الإعلامية متابعة هذه البطولة وتغطيتها بشكل جيد.