وزير الرياضة يهنئ أبو القاسم على ذهبية الشيش في البطولة الإفريقية

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هنأ المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، لاعب المنتخب المصري علاء أبو القاسم، وذلك بعد حصوله على ذهبية الشيش بمنافسات البطولة الإفريقية للسلاح التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 12 يونيو الجاري، على الصالة المغطاة باستاد القاهرة، وذلك بعد الفوز على لاعب تونس بنتيجة 15 /10 في نهائي المنافسة.

كما قدم عبد العزيز، التهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، برئاسة تامر زين، حيث أثنى على مجهوداتهم الكبيرة في تطوير اللعبة والإعداد الأمثل للمنتخب المصري، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يحسب لجميع أعضاء منظومة لعبة السلاح في مصر.

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وتشهد البطولة حاليًا منافسة شرسة بين اللاعبين من عدد من الدول أبرزهم المغرب والجزائر وتونس والكونغو الديمقراطية وموريشيوس والسنغال وساحل العاج وغانا وجنوب أفريقيا ومالى ورواندا، والكاميرون وأنجولا وليبيا.

وتختتم غدًا الإثنين البطولة بمنافسات الفرق ومن المتوقع حصول مصر علي ذهبية البطولة حيث باتت المنافسة شرسة ما بين الدربي العربي مصر وتونس اقرب المنافسين للفراعنة.