ننشر نص خطاب إبراهيم عيسى إلى المجلس الأعلى للإعلام

كتبت- هاجر حسني:

قال الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة المقال، إنه لم يتقدم باعتذار للمجلس الأعلى للإعلام، لافتًا إلى أن سلسلة المقالات التي كتبت في عدد "المقال" رقم 839 والصادرة بتاريخ 27 مايو الماضي، كان يقصد بها الحفاظ على لحمة الوطن.

وأضاف عيسى لمصراوي: "غير صحيح أنني تقدمت باعتذار، هذا هراء وكلام غير صحيح".

ونشر الكاتب الصحفي، صورة من خطاب الجريدة إلى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والتي أكد فيها أن المقالات كتبت بنية صادقة وعزيمة خالصة لعلاج ما قد تثيره الجرائم الإرهابية الأخيرة ضد أبناء الوطن، وأن ما فهم منها على خلاف ذلك يكون قد جاء بعيدا عن ما يقصده الكتاب محررو هذه المقالات وتلتزم به الجريدة.

وأوضح عيسى: "في كل الأحوال فإن الجريدة حريصة على توضيح موقفها ناصعا أمام كافة أبناء الوطن وأن سياستها التحريرية منذ صدرت هلى المواجهة الكاملة والشجاعة، ويهمنا تمام تصحيح وتوضيح واستبيان واستجلاء جوهر موقفنا أمام أي فهم مخالف أو مناقض لما كانت تقصد إليه المقالات المنشورة".