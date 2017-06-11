"الصيادلة": "المتحدة" سحبت أدوية منتهية الصلاحية بـ 2.7 مليون جنيه

كتب - أحمد جمعة:

التقى الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، الأحد، رئيس مجلس الشركة المتحدة لتجارة الأدوية لمتابعة آخر ما تم بشأن تنفيذ القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية.

وقال نقيب الصيادلة، إن شركة المتحدة قدمت للنقابة جدولا بإجمالي الأدوية منتهية الصلاحية التي سحبتها من السوق خلال الشهرين الماضيين من مختلف فروع الشركة بكافة المحافظات، وبلغت قيمتها نحو 2 مليون و743 ألف جنيه، كما أعدت الشركة حصرًا بإجمالي الأدوية المقرر أن تسحبها خلال الفترة المقبلة وبلغت نحو 8مليون جنية و104 ألف جنيه.

وأوضح في بيان اليوم، أن النقابة تتابع تطبيق قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية مع النقابات الفرعية وتم إرسال خطابات لمطالبتهما بإبلاغ النقابة العامة بالمشكلات التي تعوق تطبيق القرار والشركات الممتنعة عن التطبيق وتم عرض الأمر على اللجنة العليا للوش اوت وإرسال قائمة بالشركات الممتنعة عن تطبيق قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية لاتخاذ إجراءات ضدهم.

وأشار إلى أنه جاري إعداد طريقة جديدة من خلالها سوف تقوم النقابات الفرعية بحصر الأدوية منتهية الصلاحية وتسليم الخطابات إلى الفروع ومتابعة سحب الأدوية منتهية الصلاحية.