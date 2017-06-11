الآثار تطلق مسابقة للأطفال حول "تاريخ مصر القديمة وحضارتها"
الآثار تطلق مسابقة للأطفال حول "تاريخ مصر القديمة وحضارتها"
04:19 م الأحد 11 يونيو 2017
المتحف المصرى بالتحرير
كتبت- نسمة فرج:
يقيم المتحف المصرى بالتحرير، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، مسابقة للأطفال حول تاريخ مصر القديمة وحضارتها، على أن يتم بعدها تكريم الفائزين وعمل جولة إرشادية لهم داخل المتحف، وذلك غدا الاثنين فى تمام الساعة العاشرة صباحًا.
وأوضحت الدكتورة رشا كمال، مدير عام التنمية الثقافية بالوزارة، أن هذه المسابقة تأتى ضمن مباردة "الإرادة المصرية "للتعليم والتعلم" والتى أطلقها النائب مدحت الشريف نائب دائرة مصر الجديدة بالتعاون مع وزارة الآثار لخلق قنوات من التواصل المجتمعى بين أطفال المدارس والمواقع الأثرية والمتاحف، الأمر الذي يعمل على نشر الوعي الأثرى بينهم بمختلف فئاتهم العمرية، بما يضمن نشأة جيل جديد واعٍ قادر على حماية آثاره وحضارته.
وأضافت رشا كمال، أن المسابقة المقرر إقامتها غدًا تأتي بمشاركة 35 طفلًا تم اختيارهم من 5 مدارس يتم خلالها طرح عدد من الأسئلة حول التاريخ المصرى القديم على الأطفال المشاركين.
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