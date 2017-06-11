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انتحار طالبة "ثانوي" بالمنوفية.. ووالدها: "مكانتش عاوزة تسقط"

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مصراوي Masrawy

انتحار طالبة "ثانوي" بالمنوفية.. ووالدها: "مكانتش عاوزة تسقط"

04:06 م الأحد 11 يونيو 2017

انتحار طالبة ثانوي

المنوفية مروة فاضل:

أقدمت طالبة في الثانوية العامة على الانتحار، اليوم الأحد، بإلقاء نفسها أعلى كوبري المشاه ببحر شبين الكوم، عقب خروجها من امتحان مادة الفيزياء.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد محمد أبو العزم، رئيس مباحث شبين الكوم، بانتحار الطالبة هبة علي عبد العليم، 18 عامًا، بمدرسة الثانوية الجديدة بإلقاء نفسها ببحر شبين الكوم من أعلى كوبري المشاه.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال جثتها، وتبين أن الطالبة تعاني من حالة نفسية سيئة بسبب صعوبة امتحان الفيزياء.

فيما دخل والدها في حالة انهيار تام منتظرًا جثة نجلته، مؤكدًا أن نجلته كانت تسعي للحصول على مجموع عالٍ للالتحاق بكلية القمة، قائلًا: "ما كنتش عاوزة تسقط".

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