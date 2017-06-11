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بالصور.. رئيس جامعة أسيوط: علاج 1200 مريض بمستشفى طب الأسنان الكبرى شهريًا

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مصراوي Masrawy

بالصور.. رئيس جامعة أسيوط: علاج 1200 مريض بمستشفى طب الأسنان الكبرى شهريًا

04:05 م الأحد 11 يونيو 2017

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أسيوط - أسامة صديق :

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، بدء العمل في مستشفى طب الأسنان الجامعي والتي تعد واحدة من أكبر المستشفيات المتخصصة في ذلك المجال على مستوى الجمهورية، والتي تجاوزت تكلفة إنشائها أكثر من 20 مليون جنيه.

وقال الدكتور إيهاب سعيد عبد الحميد، عميد كلية طب الأسنان، إن المستشفى الجامعي الجديد شهدت إقبالاً كبيراً من المرضى منذ المرحلة الأولى للعمل بها، ويتراوح عدد المرضى المترددين عليها ما بين 1000 إلى 1200 مريض شهريًا، الذين تتنوع حالاتهم ما بين حشو وتركيبات وخلع وعلاج جذور.

وعن إمكانيات المستشفى أوضح عميد الكلية أن المستشفى تضم عدد من غرف عمليات وثمانية عيادات وتم بدء العمل بسبعة عيادات هم طب الفم والتشخيص، أسنان الأطفال، التقويم، علاج الجذور، العلاج التحفظي، وعيادات التركيبات الصناعية الثابتة والمتحركة، وجارٍ الانتهاء من عيادات العلاج بأجر والتي تشمل طب الأسنان التجميلى وعيادة الأسنان.

وأشار إلى أن المستشفى مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية والتي تبلغ قيمتها 12 مليون جنيه وتم استيراد تلك الأجهزة من بلد المنشأ مع الاشتراط على تلك البلاد المصنعة توفير فرص تدريب لاثنين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على كل جهاز، لتأهيلهم على استخدام تلك الأجهزة على نحو سهل ويسير.

وأضاف أن كل عيادة متخصصة تضم حوالي 30 وحدة أسنان وذلك لخدمة العملية التعليمية وتقديم خدمة جامعية متميزة لمرضى الأسنان في صعيد .

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