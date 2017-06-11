جابر نصار: تكلفة الكهرباء لجامعة القاهرة بلغت نحو 90 مليون جنيه سنويًا

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تسعى لتغطية كافة احتياجات الجامعة من الكهرباء من الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن الجامعة شرعت في بناء محطات للطاقة الشمسية من بينها محطة كلية الهندسة بجانب محطة مدينة الطلبة التي تم افتتاحها اليوم.

كان اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، افتتحا الأحد، محطة الطاقة الشمسية بجامعة القاهرة، تم بناؤها بالمدينة الجامعية للطلبة لتغذية 13 مبنى بها، بالإضافة إلي مبنى المجلس العربي للدراسات العليا، بقدرة 660 كيلوات.

وقال نصار في كلمته على هامش افتتاح المحطة أن تكلفة الكهرباء لجامعة القاهرة سنويا بلغت نحو 90 مليون جنيه، وهو ما يتسبب فى إنفاق الكثير من الأموال.

وأضاف نصار، أن محطة الطاقة الشمسية صممت على 13 مبنى من مبانى المدينة الجامعية للجامعة، بتكلفة 8 ملايين جنيه بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيرًا إلى أن المحطة ستساعد فى اعتماد جامعة القاهرة على الطاقة الشمسية بنسبة 90% لتوفير الكهرباء لمباني المدينة الجامعية.

وشدد على استمرار التعاون مع وزارة الإنتاح الحربى لإنشاء مزيد من محطات إنتاج الشمسية داخل المباني التابعة للجامعة.

ولفت رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة تعمل على تنفيذ مشروع آخر مع وزارة الإنتاج الحربى، لإنتاج صنابير مياه تعمل بالضغط، لتوفير المياة والحد من الإصراف بها.