أخبار عاجلة

تأجيل الحكم على سيدة الأعمال مني الشافعي لـ28 أكتوبر -
القبض علي عاطل وشقيقه هاربين من أحكام بالسجن 65 عامًا -
زوجة الأب وأبنائها الثلاثة وراء مقتل طفلة بسبب "التبول اللا إرادي" -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يجيب هل يجوز لشخص قراءة القرآن وهو مش فاهم آياته وأجزائه -
هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير" -
"الأعلى للإعلام": لم نتلق شكاوى من المواقع المحجوبة أمس ولا نعرف الأسباب -
للحصول على تركيز أعلى .. عليك بالموز -
بالصور.. كلب يحصل على وظيفة رجل شرطة في كولومبيا -
اتفاقية "تيران وصنافير" تسلسل زمنى‎ -
طبخة ع السريع |"ورقة لحم بالبطاطس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

جابر نصار: تكلفة الكهرباء لجامعة القاهرة بلغت نحو 90 مليون جنيه سنويًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جابر نصار: تكلفة الكهرباء لجامعة القاهرة بلغت نحو 90 مليون جنيه سنويًا

04:08 م الأحد 11 يونيو 2017

جابر نصار: تكلفة الكهرباء لجامعة القاهرة بلغت نحو 90 مليون جنيه سنويًا

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تسعى لتغطية كافة احتياجات الجامعة من الكهرباء من الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن الجامعة شرعت في بناء محطات للطاقة الشمسية من بينها محطة كلية الهندسة بجانب محطة مدينة الطلبة التي تم افتتاحها اليوم.

كان اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، افتتحا الأحد، محطة الطاقة الشمسية بجامعة القاهرة، تم بناؤها بالمدينة الجامعية للطلبة لتغذية 13 مبنى بها، بالإضافة إلي مبنى المجلس العربي للدراسات العليا، بقدرة 660 كيلوات.

وقال نصار في كلمته على هامش افتتاح المحطة أن تكلفة الكهرباء لجامعة القاهرة سنويا بلغت نحو 90 مليون جنيه، وهو ما يتسبب فى إنفاق الكثير من الأموال.

وأضاف نصار، أن محطة الطاقة الشمسية صممت على 13 مبنى من مبانى المدينة الجامعية للجامعة، بتكلفة 8 ملايين جنيه بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيرًا إلى أن المحطة ستساعد فى اعتماد جامعة القاهرة على الطاقة الشمسية بنسبة 90% لتوفير الكهرباء لمباني المدينة الجامعية.

وشدد على استمرار التعاون مع وزارة الإنتاح الحربى لإنشاء مزيد من محطات إنتاج الشمسية داخل المباني التابعة للجامعة.

ولفت رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة تعمل على تنفيذ مشروع آخر مع وزارة الإنتاج الحربى، لإنتاج صنابير مياه تعمل بالضغط، لتوفير المياة والحد من الإصراف بها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • افتتاح محطة طاقة شمسية في جامعة القاهرة بتكلفة 8 ملايين جنيه بحضور العصار

    افتتاح محطة طاقة شمسية في جامعة القاهرة بتكلفة 8 ملايين جنيه بحضور

    أخبار

  • "الصحفيين": اختفاء ٢٠ شهادة من ملفات الأعضاء بسجلات النقابة

    أخبار
  • جامعة القاهرة ضمن قائمة أفضل 500 جامعة بالعالم

    جامعة القاهرة ضمن قائمة أفضل 500 جامعة بالعالم

    أخبار

  • "بيزنس" مراكز تأهيل القدرات لدخول الكليات يدق أبواب لجان امتحان الثانوية

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي بعد احتجازه منذ 2011

    إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي بعد احتجازه منذ 2011أخبار

  • الكاف يوضح لمصراوي موقفه بعد منع بي ان سبورتس من تغطية تدريبات مصر

    الكاف يوضح لمصراوي موقفه بعد منع بي ان سبورتس من تغطية تدريبات مصررياضة

  • منتج

    منتج "ظل الرئيس": مسلسلي لا يُعرض على "الحياة" وفريق العمل يدعم ""فنون

  • الجدل يتصاعد قبل 24 ساعة من

    الجدل يتصاعد قبل 24 ساعة من "معركة تيران وصنافير" (3)أخبار

  • وزير الخارجية الألماني يحذر من حرب في الخليج بعد أزمة قطر

    وزير الخارجية الألماني يحذر من حرب في الخليج بعد أزمة قطرأخبار

  • الإبراشي يعرض حادث دهس مواطن.. ويهاجم فريق إعداده على الهواء - فيديو

    الإبراشي يعرض حادث دهس مواطن.. ويهاجم فريق إعداده على الهواء - فيديوأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف

مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في جنيف بمشاركة مصر

مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في جنيف بمشاركة مصر

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني

8 الصبح - حوار مع السفير هاني خلاف حول حضور الرئيس السيسي للقمة الإفريقية الألمانية

8 الصبح - حوار مع السفير هاني خلاف حول حضور الرئيس السيسي للقمة الإفريقية الألمانية