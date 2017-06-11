رئيس الثانوية العامة يُعلق على سؤال "ماذا لو لم يُلقَ خطاب 30 يونيو؟"

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة أصدرت تعليمات بعدم تضمين الامتحانات، أية أسئلة سياسية، إلا إذا جاءت من داخل المنهج.

وجاء بامتحان التاريخ، الذي أداه طلاب الثانوية العامة، الأحد، سؤالًا محتواه: "ماذا لو لم يلق خطاب 30 يونيو؟".

وعلق حجازي، على إمكانية احتواء إجابات الطلاب على انحيازات سياسية، خاصة الطلاب المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء تحليل العينة العشوائية للمادة التي سيبدأ تصحيحها، بعد غد الثلاثاء

وأضاف الدكتور رضا حجازي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد، عقب أداء الطلاب امتحاني التاريخ والفيزياء - أنه تم التوصل إلى 7 طلاب قاموا بمحاولة الغش عبر الموبايل ولكنهم لم يتمكنوا من نشر إي جزء من ورقة الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أنه فيما يتعلق بتمكن عدد من الطلبة من تصوير جزء من ورقة الامتحان، أنه تم التوصل إلى هوية جميع الطلاب الذين قاموا بذلك وتم التعامل معهم بمعرفة العضو القانوني باللجنة وهم طالب بمدرسة البداري الثانوية التجارية المشتركة بأسيوط، وطالبة بمدرسة الدكتور أحمد زويل الإعدادية بنات.

بالإضافة إلى طالبة بمدرسة السلام الثانوية بنات بالإسماعيلة، وطالب بمدرسة الماي الثانوية المشتركة بشبين الكوم في المنوفية، وطالبة بمدرسة صلاح الدين الإعدادية بنات بالقاهرة، وطالب بمدرسة العاشر من رمضان الثانوية بنين بالشرقية.