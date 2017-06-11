رئيس "النواب": لن نعتد بأي حكم قضائي صادر بشأن "تيران وصنافير"
رئيس "النواب": لن نعتد بأي حكم قضائي صادر بشأن "تيران وصنافير"
03:48 م الأحد 11 يونيو 2017
كتب- أحمد علي:
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن من حارب لأجل الأرض لن يُفرط فيها إطلاقا، مشيرًا إلى أنه لن يعتد بأي حكم قضائي صادر بشأن إتفاقية تيران وصنافير.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية التي يرأسها "عبدالعال"، مؤكدًا أن المجلس يدافع عن اختصاصاته في نظر اتفاقية تيران وصنافير، ولم يعتد بأي أحكام قضائية صادر.
واختمم حديثه: "أي اعتداء من أي سلطة على المجلس هو والعدم سواء".
وكان المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أكد أن الخبراء والمختصين سيعرضوا كافة الحقائق على الأعضاء، بالإضافة إلى الأمور الفنية التى فى حاجة إلى توضيح.
ويشارك في اجتماع اللجنة، عدد من الوزراء المختصين على رأسهم وزير الخارجية سامح شكرى، والمستشار عمر مروان، وزير الدولة لشئون مجلس النواب. هذا بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين من أساتذة القانون الدولي والتاريخ، وعلى رأسهم الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولى.
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