«أودي»: 2020 موعد إصدار 3 موديلات كهربائية جديدة

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أعلنت شركة "أودي" أنها لن تتراجع عن خطتها التي وضعتها في 2016، والتي تتعلق بدعم إصداراتها الكهربائية في الأسواق العالمية، لاسيما بعد انتشار رقعة شعبيتها خلال الفترة الماضية.

ووفقًا لموقع "جرين كار ريبورت"، المتخصص في شئون السيارات الكهربائية، فإن الشركة الألمانية تعكف في الوقت الحالي على صناعة 3 موديلات جديدة تنتمي للطراز "الهجين" أو "الكهربائي الخالص" خلال السنوات المقبلة.

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وحددت الشركة الألمانية عام 2020 موعدًا للكشف عن موديلاتها الكهربائية الجديدة، والتي تمثل ركيزة الخطة التسويقية الموسعة لـ"أودي" لدعم الإصدارات من هذا الطراز على مدار السنوات المقبلة.