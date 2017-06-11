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قطر تؤكد التزامها باتفاقيات فيينا المتعلقة بخفض إنتاج النفط

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مصراوي Masrawy

قطر تؤكد التزامها باتفاقيات فيينا المتعلقة بخفض إنتاج النفط

03:40 م الأحد 11 يونيو 2017

قطر تؤكد التزامها باتفاقيات فيينا المتعلقة بخفض إنتاج النفط

محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة القطري

الدوحة - ( د ب أ ):

أكد الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة القطري التزام بلاده باتفاقيات فيينا، المتعلقة بخفض الدول المصدرة للبترول في منظمة أوبك وكذلك الدول المنتجة من خارج المنظمة ، انتاجها من النفط ، والتي تم التوصل إليها نهاية العام الماضي وتقرر مؤخرا تمديد العمل بها حتى نهاية شهر مارس من العام المقبل 2018.

وكانت دولة قطر قد لعبت أثناء توليها رئاسة منظمة أوبك طوال عام 2016، دورا فارقا في التوصل إلى اتفاقيات فيينا التي أبرمت فيما بين الدول الأعضاء بالمنظمة، و11 دولة منتجة من خارجها وقضى بخفض الانتاج بما مقداره 8ر1 مليون برميل يوميا.

وأكد السادة، في بيان صحفي نشرته وزارة الطاقة والصناعة القطرية اليوم الأحد وتلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه، أن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة لن تحول دون وفاء دولة قطر بالتزاماتها الدولية بخفض انتاجها من النفط، في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه.

جدير بالذكر أن دولة قطر عضو فاعل بمنظمة أوبك، وكانت أول دولة تنضم إلى عضوية المنظمة بعد تأسيسها في عام 1960

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