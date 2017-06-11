حبس مسجلين إثنين بتهمة تزوير 450 ألف دولار في السويس
حبس مسجلين إثنين بتهمة تزوير 450 ألف دولار في السويس
03:50 م الأحد 11 يونيو 2017
المتهمين
السويس حسام الدين أحمد:
قرر المستشار أحمد عز الدين، المحامي العام لنيابات السويس، اليوم الأحد، حبس مسجلين خطر أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تزييف 450 ألف دولار و100 ألف يورو بغرض التربح من بيعها للمواطنين والعاملين بالمجتمع المينائي في السويس. وأمرت النيابة بضبط شريكيهما في محافظة المنيا.
وكانت نيابة السويس باشرت التحقيق مع "ع.خ " صاحب مخبز وهارب من 23 حكمًا قضائيًا، و"خ.ط" نجل خالته صاحب مخبز في السويس وصادر ضده أحكام قضائية بالسجن.
كان العميد محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي تلقي معلومات تفيد اعتزام المتهمين طباعة مبلغ مالي كبير من العملات الأجنبية المزورة وترويجها في السويس، وعلى الفور شُكل فريق بحث تحت إشرافه، وضم ضباط إدارة البحث الجنائي، ومباحث الأموال العامة.
وتوصلت التحريات أن المتهم الأول اتفق مع نجل خالته على طباعة العملة، وترويجها في السويس، وأعدت المباحث عدة كمائن للمتهمين وتم ضبطهما، وأقرا بوجود شريكين لهما فى المنيا.
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