بالصور- شباب "رسالة" بدسوق.. 8 سنوات من تجهيز وجبات الإفطار للفقراء

كفر الشيخ - إسلام عمار:

مطبخ متوسط المساحة، يقع في مبنى مقر جمعية رسالة بمدينة دسوق بكفر الشيخ، ينتشر به مجموعة من الشباب الصغار، يعملون على تجهيز الأطعمة للأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين، ضمن برنامج ينفذونه فى نشاط الجمعية، خلال شهر رمضان، وما يلفت للنظر عنايتهم الفائقة فى تجهيز هذه الأطعمة.

"8 سنوات يطهو شباب الجمعية المتطوع الوجيات ويوزعونها على المستحقين ويجمعون تبرعاتها عن طريق حملة الفانوس".. هكذا أوضح لـ"مصراوى" المهندس سامح الرميدى، مدير جمعية رسالة بمدينة دسوق، ما يجريه هؤلاء الشباب، على مدار هذه السنوات.

وقال مدير الجمعية، المهندس سامح الرميدى، إن هؤلاء الشباب مقسمون إلى 5 فرق، يسند إليهم أعمال تجرى على مراحل مختلفة، تتضمن توفير خامة الأطعمة، وطهيها بحسب الجدول، وتجهيز الوجبات، وينضم إليهم قيادات الجمعية للكشف عن الطعام، للتأكد من جودته ومدى صلاحيته.

وأشار "الرميدي" إلى أنه فى نهاية الأمر، يجرى توزيع الوجبات على الحالات المستحقة، من خلال توصيلها للمنازل عن طريق هؤلاء الشباب، من خلال متابعة ميدانية، من قيادات الجمعية، للتأكد من وصول الوجبات إلى مستحقيها، بجانب إجراء استطلاع فورى عقب تناول وجبة الإفطار من الحالات المستحقة، لبيان جودة الطعام نفسه.

وأكد أحمد نصار سكرتير الجمعية، وعضو مجلس إدارتها، فى تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، أن الجمعية توزع 30 ألف وجبة طعام طوال أيام شهر رمضان، أى 1000 الف وجبة توزع يوميًا، على الحالات المستحقة، من أسر ذوى الأحتياجات الخاصة، بمعدل وجبة لكل فرد.

وكشف سكرتير الجمعية، عن تكلفة الوجبة الواحدة بمبلغ 25 جنيهًا، بتكلفة يومية 25 ألف جنيه، بإجمالي 750 الف جنيه، خلال شهر رمضان، ويجرى جمع هذه المبالغ عن طريق شباب حملة الفانوس، وكذا جمع تبرعات من رجال الأعمال، من أصحاب الخير من أهالى مدينة دسوق.