إصابة 9 أشخاص بإغماءات في امتحانات الثانوية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

رصد مصراوى، اليوم الأحد، 9 حالات أصيبوا بإغماءات وانخفاض فى ضغط الدم، بين صفوف الطلاب والطالبات في لجان امتحانات الثانوية العامة، في اليوم الرابع من ماراثوان الثانوية العامة، واستقبلتها أقسام الطوارئ والاستقبال ببعض المستشفيات العامة والمركزية، بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ.

وكان قسم الأستقبال والطوارئ بمستشفى دسوق العام، برئاسة الدكتور أسامة حامد، رئيس القسم، استقبل 4 حالات منهم الطالبتنين "نجلاء م.ع"، و"أمينة م.م"، بلجنة معهد فتيات دسوق الأزهرى، و"أمينة ا.ب"، بلجنة مدرسة دسوق الإعدادية بنات، والطالب "مبروك م.ب"، بلجنة مدرسة الإشراف الإعدادية.

كما استقبل قسمى الطوارئ والاستقبال بمستشفى سيدى سالم المركزى، الطالبة "إسراء م.هـ"، بلجنة مدرسة الثانوية بنات بسيدى سالم، و"السيد أ.م"، 53 سنة، مراقب، بلجنة مدرسة اللغات بسيدى سالم، وقلين المركزى الطالب "وليد إ.س"، بلجنة مدرسة السيدة خديجة.

واستقبل قسمى الطوارئ والأستقبال بمستشفيي بلطيم المركزى، الطالبة "آيه أ.ا.ع"، بلجنة مدرسة برج البرلس، والحامول المركزى الطالب "ياسين ر.م"، بلجنة مدرسة الحامول البحرية.

وكشف مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، فى تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، عن الطلاب والطالبات، المصابين بحالات الأغماء، وانخفاض فى ضغط الدم، لتعرضهم لحالات من التوتر، القلق، نتيجة خوفهم من شيء ما، موضحًا أن هذا الأمر ربما يكون ناتج عن امتحانى التاريخ والفيزياء، لتكرار شكاوى الطلاب وأولياء أمورهم من صعوبة أسئلة هاتين المادتين.