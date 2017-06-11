ارتفاع نسب مشاهدة "كفر دلهاب" يُثير دهشة طلاب "الإحصاء" بتجارة الزقازيق

مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب

آثار سؤال مُتعلق بنسب مشاهدة المسلسل الرمضاني "كفر دلهاب" المعروضة حاليًا على إحدى القنوات الفضائية، حالة من الدهشة والاستغراب بين طلاب مادة الإحصاء بكلية التجارة بجامعة الزقازيق.

وفوجئ طلاب الفرقة الثانية "انتساب" بسؤال خلال امتحان مادة الإحصاء، يطلب منهم حساب نسب مشاهدة مسلسل "كفر دلهاب"؛ بعدما تعلق السؤال باختيار عينة عشوائية بين المشاهدين من مدينتي الزقازيق وأبو كبير.

وعبر عدد من الطلاب عن دهشتهم واستغرابهم من نمط الأسئلة التي يُصر واضعوا الامتحانات على اختيارها من المسلسلات الرمضانية.

