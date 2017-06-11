التعليم: تصحيح عينة عاجلة للفيزياء الثلاثاء المقبل

التحرير

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قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم اتخاذ اللازم فى حال إذا ما ثبت بالفعل صعوبة امتحان مادة الفيزياء.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ «التحرير»، أنه سيتم تحليل العينة العشوائية للفيزياء بعد غدٍ الثلاثاء، وإذا ثبت بالفعل صعوبة الأسئلة التى وردت فى الامتحان، وعدم حصول طلبة على درجات نهائية، فمن المقرر أن يتم اتخاذ اللازم حيال شكوى الطلبة من صعوبة الامتحان.

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وكان طلبة وطالبات الثانوية العامة قد عبروا عن غضبهم من صعوبة امتحان مادة الفيزياء الذى أدوه اليوم الأحد.