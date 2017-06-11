إحباط تهريب 2 طن بانجو في الإسماعيلية

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسماعيلية، اليوم الأحد، من ضبط سيارتين بداخلهما كميات كبيرة من نبات البانجو المخدر كانتا في طريقهما للعبور إلى غرب قناة السويس.

وردت معلومات للعميد محمد سلامة، رئيس مكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء، بمحاولة اثنين تهريب كميات من نبات البانجو عبر معدية السيارات بالقنطرة إلى غرب القناة.

وأمر اللواء أحمد عمر، مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات، بتشكيل فريق بحث ضم العقداء عصام جبر، ومفيد فوزي، والرواد علي عبد النبي وأحمد المحمدي وإسلام حافظ.

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وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين قدما من جنوب سيناء في طريقهما لتهريب المخدرات عبر منطقة القنطرة، وأمكن ضبط الأول "محمد ع."، أثناء قيادته سيارة نقل بداخلها 950 لفافلة بانجو، و"سيد س."، يقود سيارة ملاكي بداخلها 30 كجم من نبات البانجو، ومبلغ 66 ألف جنيه.

واعترف المتهمان بجلب المخدرات من جنوب سيناء لتوزيعها على عملائهما غرب قناة السويس، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وباشرت النيابة العامة التحقيق.