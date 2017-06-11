أخبار عاجلة

تأجيل الحكم على سيدة الأعمال مني الشافعي لـ28 أكتوبر -
القبض علي عاطل وشقيقه هاربين من أحكام بالسجن 65 عامًا -
زوجة الأب وأبنائها الثلاثة وراء مقتل طفلة بسبب "التبول اللا إرادي" -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يجيب هل يجوز لشخص قراءة القرآن وهو مش فاهم آياته وأجزائه -
هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير" -
"الأعلى للإعلام": لم نتلق شكاوى من المواقع المحجوبة أمس ولا نعرف الأسباب -
للحصول على تركيز أعلى .. عليك بالموز -
بالصور.. كلب يحصل على وظيفة رجل شرطة في كولومبيا -
اتفاقية "تيران وصنافير" تسلسل زمنى‎ -
طبخة ع السريع |"ورقة لحم بالبطاطس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

إحباط تهريب 2 طن بانجو في الإسماعيلية

Google+ Print
إحباط تهريب 2 طن بانجو في الإسماعيلية إحباط تهريب 2 طن بانجو في الإسماعيلية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسماعيلية، اليوم الأحد، من ضبط سيارتين بداخلهما كميات كبيرة من نبات البانجو المخدر كانتا في طريقهما للعبور إلى غرب قناة السويس.

وردت معلومات للعميد محمد سلامة، رئيس مكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء، بمحاولة اثنين تهريب كميات من نبات البانجو عبر معدية السيارات بالقنطرة إلى غرب القناة.

وأمر اللواء أحمد عمر، مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات، بتشكيل فريق بحث ضم العقداء عصام جبر، ومفيد فوزي، والرواد علي عبد النبي وأحمد المحمدي وإسلام حافظ.

شاهد أيضا

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين قدما من جنوب سيناء في طريقهما لتهريب المخدرات عبر منطقة القنطرة، وأمكن ضبط الأول "محمد ع."، أثناء قيادته سيارة نقل بداخلها 950 لفافلة بانجو، و"سيد س."، يقود سيارة ملاكي بداخلها 30 كجم من نبات البانجو، ومبلغ 66 ألف جنيه.

واعترف المتهمان بجلب المخدرات من جنوب سيناء لتوزيعها على عملائهما غرب قناة السويس، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بـ«مادة كاوية» بالبحيرة

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بـ«مادة كاوية» بالبحيرة

بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بمدينة بدر

بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بمدينة بدر

مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في جنيف بمشاركة مصر

مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في جنيف بمشاركة مصر

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني