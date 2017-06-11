ممثل الحكومة يثير جدل داخل البرلمان في أثناء شرحة اتفاقية الجزر

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أثار ممثل الحكومة حالة جدل داخل جلسة مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، عندما شرح الفروق بين أعمال السيادة وحق الإدارة ووضع اليد علي الجزر والأراضي، وقال إن مصر وضعت يدها علي جزيرتي تيران وصنافير ولكن ذلك لايمنحها حق تملك الجزيرتين وأنه بنفس المنطق فالسودان وضعت يدها علي حلايب وشلاتين.

وهو ما آثار نواب تكتل 25-30 وحذروا من خطورة حديث ممثل الحكومة، وقالوا إن ذلك تم تسجيله في مضابط البرلمان وقد تستخدمه السودان في محافل ضدنا في المستقبل، مطالبين بضرورة حذفها من المضبطة بشكل عاجل، وسط تعالي أصوات متهكمة: إبقي إديلهم حلايب وشلاتين بالمره.

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ليتدخل بعد هرج شديد رئيس البرلمان علي عبدالعال لمنح الكلمة لأحد أعضاء التحالف هيثم الحريري، الذي شرح وجهة نظر الاعتراض على حديث حلايب وشلاتين، وقال "أرجو من الجميع الانتباه لما نتفوه به"، واختتم: "نحن هنا أن نثبت شيء واحد فقط وهو مصرية تيران وصنافير".