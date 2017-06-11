بنك «الإمارات دبى الوطنى» يطلق برنامج من 3 محاور للمسئولية المجتمعية

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أطلق بنك الإمارات دبى الوطنى مصر برنامجه للمسؤولية الاجتماعية، الذي يتكامل مع رؤية مصر 2030 والأهداف التنموية للأمم المتحدة، حيث حاز هذا المفهوم على العديد من الجوائز عندما طبقته مجموعة بنك الإمارات دبى الوطنى فى دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديراً لمساهمته الفاعلة فى النهوض بالمجتمعات " وفقاً لبيان صحفي للبنك".

وأشار البنك إلى أن برنامج المسؤولية الإجتماعية يعتمد على 3 محاور رئيسية، الأول تعزيز فرص العمل للشباب من خلال التدريب والتوجيه والدمج فى الشبكات الوظيفية وبناء القدرات وغيرها من الجهود، والثاني ايجاد فرص عمل للمرأة عن طريق تنمية مهاراتها ودمجها فى منظومة ريادة الاعمال، والمحور الثالث إطلاق برنامج التبادل“Exchanger Programme”، والذى يوفر فرص عمل تطوعية منتظمة لـ 2100 موظف فى البنك، وهو البرنامج الذى فاز بجائزة الإستدامة لأفضل عمل تطوعى فى الخليج عام 2016.

بنك الإمارات دبى الوطنى مصر هى شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة الإمارات دبى الوطنى، وهى مجموعة مصرفية في المنطقة، وفى 31 مارس 2017، بلغ إجمالى أصول مجموعة بنك الإمارات دبى الوطنى نحو 452 مليار درهم (أي ما يعادل 123 مليار دولار أمريكي تقريبا)، ودخل البنك السوق المصرية فى يوليو 2013، بعد استحواذه على عمليات بنك بى إن بى باريبا المصرية.

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من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني مصر خيليان فان دير تول "هذا البرنامج يساعدنا على دعم المناطق ذات الأولوية بصورة أفضل طبقاً لرؤية مصر 2030 وأهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة، فنحن ملتزمون التزاما تاماً بدعم المجتمع المحلي هنا في مصر ومساندة الشعب المصري، بالاضافة لتشجيع العاملين على المساهمة بفاعلية فى أنشطة المسؤولية الإجتماعية، مشيراً إلى منح كل موظف بالبنك يوم إجازة سنوياً للتطوع للمشاركة في فعاليات ومبادرات المسؤولية الاجتماعية بالمشاركة مع المنظمات المصرية الخيرية غير الهادفة للربح".

ومن المقرر أن يتم التوسع في أنشطة المسؤولية الاجتماعية لبنك الإمارات دبي الوطني مصر خلال 2018 لتشمل محورين رئيسيين هما "معا بلا حدود" TogetherLimitlessالمنصة الرائدة للأشخاص ذوى الإعاقات، وموني وايزmoneywise لتشجيع وتعزيز محو الامية المالية.