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البورصة تخسر 1.4 مليار جنيه فى بداية جلسات الأسبوع

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البورصة تخسر 1.4 مليار جنيه فى بداية جلسات الأسبوع البورصة تخسر 1.4 مليار جنيه فى بداية جلسات الأسبوع

التحرير

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية فى ختام تعاملات جلسة يوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، وسط ضغوط بيعية محلية وعربية وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنحو 1.4 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.49 % ليصل إلى مستوى 13616.04 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 70 " للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3.6% ليصل إلى مستوى 612.18 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى اكس 100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1435.14 نقطة.

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ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافى بيعى 27.53 مليون جنيه و 281 ألف جنيه على التوالي، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافى مشتريات 27.82 مليون جنيه.

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التحرير

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